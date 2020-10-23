علي جمعة ينعى مفتي دمشق ويدين عملية استهدافه

نعى الدكتور على جمعة، شيخ الطريقة الصديقية، مفتي الجمهورية السابق، الشيخ عدنان الأفيوني، الذي قتل اليوم على يد الجماعات الإرهابية بسوريا.وقال جمعة، في بيان الخميس: "ببالغ الحزن والأسى ننعى فضيلة الشيخ محمد عدنان الأفيوني، الذي ارتقى إلى الله شهيدًا إثر استهداف سيارته في قدسيا، بتفجير إرهابي غادر نتيجة عبوة ناسفة مزروعة في سيارته".وتابع البيان: الشهيد هو عضو المجلس العلمي الفقهي في وزارة الأوقاف السورية، ومفتي دمشق وريفها، والمشرف العام على مركز الشام الدولي الإسلامي لمواجهة التطرف، والشيخ الشهيد هو من كبار علماء سوريا والعالم الإسلامي.وتابع شيخ الطريقة الصديقية: نتقدم لأسرة الشهيد وطلابه بخالص التعازي، ونسأل الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.