البيت الأبيض: ترامب سيدلي بصوته السبت المقبل في فلوريدا

أفاد البيت الأبيض بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سوف يدلي بصوته، السبت المقبل، في ولاية فلوريدا.وأوضح البيت الأبيض- حسبما ذكرت شبكة (سي.إن.إن.) الإخبارية الأمريكية اليوم الخميس- أن ترامب يخطط للإدلاء بصوته السبت في مدينة "ويست بالم بيتش" بمقاطعة بالم بيتش بولاية فلوريدا.