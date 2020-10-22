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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

سيدة أمام محكمة الأسرة: «سابني واتجوز زميلته.. وعايزة نفقة 7 آلاف جنيه»

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 10:12 م
دعوى علاجية
دعوى علاجية
داليا عبد الباسط
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تقدمت سيدة عشرينية لمحكمة الأسرة بزنانيري بالقاهرة لرفع دعوى علاجية قدرها ٧ آلاف جنيه لطفلها المريض بعد تخلى والده عنه والزّواج من زميلته في العمل.

قالت عائشة.م فى دعواها التي حملت رقم 5722 لسنة 2020 أحوال شخصية: "تزوجت من ابن خالتي زواجا تقليدي جدًا وأسفر زواجنا عن إنجاب طفلين لكن لم يكتب لهم الحياة وتوفوا بعد الولادة بشهر أو اثنين بثقب فى القلب، وبطفلنا الثالث أنس أصيب بنفس المرض، لكن كتبت له الحياة وهو مريض وملازم العناية المشددة والمستشفى طوال الوقت وأصبح عمره، الآن، 3 سنوات.

وتابعت الزوجة: "بكل مرة كان يتوفى فيها طفلنا كان زوجى يغضب ويثور ويترك المنزل، ويرغب فى الطلاق لكن كان للأهل دور كبير في ارجاعنا، وبعد استمرار مرض طفلنا أنس أصبحت حياتنا فى عذاب مستمر وخلافات ومشاكل دائمة وبدأ يتركنى مع ابننا بالأيام بالمستشفى دون أن يسأل عننا مطلقًا.

واستكملت عائشة: في النهاية طلب مني الطلاق وديًا؛ لأنه لم يستطع تحمل هذه الحياة وبالفعل تم الطلاق وديا واستمر في إعطائي نفقة 7 آلاف جنيه شهريًا للإنفاق على علاج طفلنا ومتطلباته وبالنهاية انقطع عن إرسال النفقة وبدأ يتحجج بمروره بأزمات مالية بسبب زواجه من زميلته فى العمل، طلبت منه توفير أي مبلغ لعلاج ابنه، لكنه امتنع وأخبرنى بأن الآن، لديه منزل آخر ولا يستطيع الإنفاق على علاج ابننا برغم أنه يعمل مدير مالى بإحدى الشركات ويتحصل على 17 ألف جنيه شهريًا وبعد محاولات كثيرة معه باءت بالفشل لجأت لمحكمة الأسرة لرفع دعوى نفقة ضده.

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