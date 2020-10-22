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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

بعد ارتفاعها.. 4 نصائح للإقلاع عن عادة التدخين

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 10:37 م
التدخين
التدخين
إسلام جمال
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شهدت أسعار السجائر ارتفاعًا ملحوظًا أمس الخميس، الأمر الذي أدى إلى موجة من الغضب حول قرار الزيادة الجديدة.

ويأمل بعض المدخنين أن يقلعوا عن إدمانه؛ توفيرًا للنّفاقات وحماية ما تبقى من صحة المواطنين، لكن القرار من الأمور الصعبة حيث يحتاج إلى إرادة قوية، وترصد «الدستور» كيفية الإقلاع عن عادة التدخين وفقًا لما ذكره موقع "ويب ميد" الطبي.

• فكّر في فلوسك

الاستفادة المالية من الإقلاع عن التدخين قد تكون أفضل رهان؛ لأن التدخين مخاطرة بخسارة الأموال، لذا انظر إلى الإقلاع من الناحية المالية.

• توقف فجأة
يمكن للأشخاص الأكثر انضباطًا، فقط، الإقلاع عن التدخين دون أي مساعدة، وذلك عن طريق الإقلاع المفاجئ، حيث تشير الدراسات إلى أن حوالي 4 -7٪ فقط، يمكنهم القيام بذلك دون أي مساعدة إضافية.

• الاستعانة بصديق
يمكن أن تستعين بشريك حياتك أو صديقك في عملية الإقلاع عن التدخين، حيث أكد خبراء أن مشاركة الأصدقاء في عملية الإقلاع من الأمور التي تسرع عملية التخلص من هذه العادة الضّارة.

• العلاج ببدائل النيكوتين
أجهزة الاستنشاق، وبخاخات الأنف، والعلكة، ولصقات النيكوتين وغيرها التي تقدم النيكوتين ببطء مصممة لمساعدة المدخنين على التغلب على الرغبة الشديدة في أعراض الإقلاع.

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