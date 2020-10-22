بعد ارتفاعها.. 4 نصائح للإقلاع عن عادة التدخين

• فكّر في فلوسك

• توقف فجأة

• الاستعانة بصديق

• العلاج ببدائل النيكوتين

شهدت أسعار السجائر ارتفاعًا ملحوظًا أمس الخميس، الأمر الذي أدى إلى موجة من الغضب حول قرار الزيادة الجديدة.ويأمل بعض المدخنين أن يقلعوا عن إدمانه؛ توفيرًا للنّفاقات وحماية ما تبقى من صحة المواطنين، لكن القرار من الأمور الصعبة حيث يحتاج إلى إرادة قوية، وترصد «الدستور» كيفية الإقلاع عن عادة التدخين وفقًا لما ذكره موقع "ويب ميد" الطبي.الاستفادة المالية من الإقلاع عن التدخين قد تكون أفضل رهان؛ لأن التدخين مخاطرة بخسارة الأموال، لذا انظر إلى الإقلاع من الناحية المالية.يمكن للأشخاص الأكثر انضباطًا، فقط، الإقلاع عن التدخين دون أي مساعدة، وذلك عن طريق الإقلاع المفاجئ، حيث تشير الدراسات إلى أن حوالي 4 -7٪ فقط، يمكنهم القيام بذلك دون أي مساعدة إضافية.يمكن أن تستعين بشريك حياتك أو صديقك في عملية الإقلاع عن التدخين، حيث أكد خبراء أن مشاركة الأصدقاء في عملية الإقلاع من الأمور التي تسرع عملية التخلص من هذه العادة الضّارة.أجهزة الاستنشاق، وبخاخات الأنف، والعلكة، ولصقات النيكوتين وغيرها التي تقدم النيكوتين ببطء مصممة لمساعدة المدخنين على التغلب على الرغبة الشديدة في أعراض الإقلاع.