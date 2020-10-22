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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

العراق يدعو موسكو لتقديم قروض لتنفيذ «المشاريع الاستراتيجية»

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 07:24 م
حسن الكعبي،
حسن الكعبي،
وكالات
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دعا النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي حسن الكعبي، السفير الروسي بالعراق مكسيم مكسيموف إلى بحث إمكانية تقديم روسيا قروضا للعراق لتنفيذ المشاريع الاستراتيجية.

قال الكعبي في بيان خلال استقباله مكسيموف: إن "روسيا تضطلع بدور مؤثر ومهم لدى منظمة (أوبك)، ما يجعلها ذات قدرة على التأثير في جانب إبداء التسهيلات الممكنة لزيادة سقف الصادرات النفطية للعراق لتمويل العجز المالي الحالي سيما بعد تخفيضه للإنتاج حسب الاجتماع الأخير لأوبك والذي التزمت فيه مؤخرا جميع الدول الأعضاء بما فيها العراق رغم الوضع المالي والاقتصادي الذي يمر به".

ودعا الكعبي "إلى إمكانية قيام الحكومة الروسية بمساعدة العراق عبر تقديم القروض لتمويل تنفيذ المشاريع الاستراتيجية والبنى التحتية في بغداد والمحافظات (الكهرباء السكن الماء شبكات الصرف الصحي، وإبداء الدعم اللازم لتجاوز العراق للأزمة الاقتصادية والمالية الحالية)".

وطالب بضرورة العمل على عودة الطلبة العراقيين إلى روسيا بسبب الحاجة الماسة إلى تواصلهم مع جامعاتهم سيما وأن الكثيرين منهم لا يحصل على المعلومات الكافية عبر الإنترنت لسوء الخدمة في البلاد.

بدوره أعرب السفير الروسي عن "دعم حكومة بلاده لتسهيل مسألة زيادة الصادرات النفطية العراقية وتنشيط العلاقات على مختلف المستويات، وتفعيل الاجتماعات المتبادلة بما يخدم مصلحة الشعبين الصديقين".

وأكد مكسيموف: "دعم الشركات الروسية لتنفيذ المشاريع الاستراتيجية المهمة في أنحاء العراق كافة".

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