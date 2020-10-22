السعودية وباكستان تبحثان التعاون المشترك

أكد الرئيس الباكستاني عارف علوي أن بلاده حريصة على تعزيز علاقات التعاون القائمة مع المملكة العربية السعودية، وذلك للمنفعة الثنائية لكلا البلدين.وذكرت وكالة الأنباء الباكستانية، أن تصريحات علوي جاءت خلال لقائه في مكتبه بإسلام آباد، الخميس، مع رئيس الجامعة الإسلامية العالمية الدكتور هذال حمود العتيبي والسفير السعودي لدى إسلام آباد نواف سعيد المالكي.وهنأ الرئيس الباكستاني العتيبي على تعيينه رئيسا للجامعة الإسلامية، وأعرب عن أمله في مزيد من التقدم للجامعة تحت قيادته، وحث على إنشاء وتعزيز الروابط الدولية بين الجامعة الإسلامية العالمية والجامعات الأجنبية المرموقة في العالم والسعودية.