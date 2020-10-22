«القومى للإعاقة» يشكل غرفة عمليات لمتابعة انتخابات «النواب»

شكل المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة غرفة عمليات مركزية بمقر المجلس لمتابعة إجراءات تصويت الأشخاص ذوي الإعاقة في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، والتي تعد واحدة من أهم الاستحقاقات الدستورية المقرر إجراؤها السبت والأحد المقبلين 24 و25 أكتوبر.وخصصت غرفة عمليات المجلس عدة وسائل تواصل لمتابعة تصويت الناخبين من ذوي الإعاقة خلال المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، سواء من خلال الخط الساخن على رقم 16736 أو تلقي الاستفسارات والصور وغير ذلك من خلال خدمة الواتس آب على أرقام 01551816614 - 01285588657 أو من خلال الصفحة الرسمية للمجلس على "فيسبوك"، وذلك للتيسير على مجموعة كبيرة من من ذوي الإعاقة في عملية الانتخاب والرد على استفساراتهم وحثهم على المشاركة والتصويت.وأكد أشرف مرعي، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن غرفة عمليات المجلس تبدأ فعالياتها يوم السبت المقبل 24 أكتوبر طيلة ساعات الاقتراع من الساعة الـ9 صباحًا وحتى الساعة الـ9 مساءً لاستقبال أسئلة واستفسارات الناخبين من ذوي الإعاقة حول خطوات المشاركة في التصويت بانتخابات مجلس النواب.وأضاف المشرف العام على المجلس أن غرفة العمليات تتابع مجريات اليوم الانتخابى من خلال تلقي التقارير من متابعي المجلس في محافظات المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب داخل اللجان، لرصد التغيرات التي كفلتها الدولة للأشخاص ذوي الإعاقة، وكذلك حث الأشخاص ذوي الإعاقة على ممارسة حقهم الدستوري في الإدلاء بأصواتهم بكل حرية وسهولة ويسر.