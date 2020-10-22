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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

افتتاح مدرسة باخوم الابتدائية بأسيوط

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 02:28 م
افتتاح مدرسة باخوم
افتتاح مدرسة باخوم الابتدائية
أسيوط_محمد
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افتتح المهندس نبيل الطيبي سكرتير عام مساعد محافظة أسيوط يرافقه العميد أركان حرب ايهاب مبروك مساعد قائد المنطقة الجنوبية العسكرية للأزمات نائبان عن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط واللواء أركان حرب خالد لبيب قائد المنطقة الجنوبية العسكرية مدرسة نزلة باخوم الابتدائية المشتركة بساحل سليم بعد التطوير وذلك ضمن المدارس التي أشرفت على تطويرها المنطقة الجنوبية العسكرية لبدء عام دراسي جديد متميز للطلاب.. جاء ذلك بحضور الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط وأسامة سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم والعديد من القيادات العسكرية والتنفيذية والتعليمية بالمحافظة.

حيث قام المهندس نبيل الطيبي، والعميد أركان حرب ايهاب مبروك بافتتاح المدرسة بعد تطويرها وتم توزيع الحقائب المدرسية على الطلاب كما تفقدا بعض الفصول الدراسية ومعامل العلوم والحاسب الآلي والمكتبة وسير العمل بالمدرسة واستمعا إلى آراء عدد من الطلبة والمعلمين حول ما تم من أعمال تطوير لتوفير المناخ المناسب للعملية التعليمية كما شهد الحضور بعض الفقرات الفنية التي قدمها الطلاب وسط ترحيب من العاملين والمعلمين بالمدرسة.

كما قدم العميد أركان حرب ايهاب مبروك مساعد قائد المنطقة الجنوبية العسكرية الشكر لمحافظة أسيوط ومديرية التربية والتعليم بالمحافظة لمجهوداتهم في دعم العملية التعليمية مؤكدا حرص المنطقة الجنوبية العسكرية طبقًا لتوجيهات القيادة السياسية والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة على دعم العملية التعليمية والارتقاء بالمدارس وتوفير بيئة تعليمية جيدة للطلاب تساهم في بناء شخصية الطالب وإعداد جيل مؤهل متميز علميًا وعمليًا قادر على مواجهة تحديات المستقبل وبناء مصرنا الحديثة.

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