والد الطفل «عريس عين شمس»: «معنديش غيره وحبيت أفرح بيه»

سلم أولياء أمور طفلين عريس وعروس عين شمس، أنفسهم للشرطة في دائرة قسم شرطة عين شمس خشية المساءلة القانونية، بعد انتشار فيديو خطوبة الطفلين على مواقع التواصل الاجتماعي.وأثار فيديو حفل زفاف طفلين في عين شمس الجدل والاستياء على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداوله بشكل كبير وسط اندهاش من الجميع لعمر الطفلين، ومن موقف الأهالي من مثل هذه المواقف البشعة في ظل التقدم التعليمي لفئات كثيرة، ومن المفترض انتهاء مثل هذه العادات، بحسب وصف رواد السوشيال ميديا.وقال والد الطفل إن العريس فى الصف الرابع الابتدائى والطفلة "العروس" في الصف الثالث الابتدائي، مضيفا أنه ليس لديه أبناء غير الطفل العريس، فأراد أن يفرح به.وكانت الأجهزة المختصة فحصت مقطع فيديو متداول على شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" لخطوبة طفلين في المرحلة الابتدائية بمنطقة عين شمس للتأكد من صحته.