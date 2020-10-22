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الخميس 22 أكتوبر 2020 الموافق 05 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

«المفوضين» تحجز دعوى إلغاء نجاح طالب كويتي للتقرير القانوني

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 08:58 م
مجلس الدولة
مجلس الدولة
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حجزت هيئة المفوضين للدائرة السادسة تعليم، اليوم الخميس بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، الدعوى التي تطالب بإلغاء نجاح طالب كويتي بجامعة القاهرة لإعداد التقرير بالرأي القانوني فيها.
كان قد تقدم محمد حامد سالم وكيلا عن الدكتور عادل عوض أستاذ ورئيس قسم البلاغة بكلية دارالعلوم، لوقف تنفيذ قرار الجهة الإدارية بنجاح طالب كويتي في الفرقة الثالثة للعام الدراسي 2017- 2018 بكلية دار العلوم جامعة القاهرة لرسوبه في 6 مواد.

وتضمنت الدعوى ما يترتب على ذلك من آثار أخصها بطلان نتيجة نجاحه بالفرقة الثالثة للعام الدراسي 2017 - 2018 وبطلان نقله للفرقة الرابعة للعام الدراسي 2018 - 2019 واعتباره كأن لم يكن وعدم الاعتداد بنتائج الفرقة الرابعة مع إلزام الجهة الإدارية بإعادته للفرقة الثالثة كونه راسبا في 6 مواد دراسية.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم ٤٠٨١٥ لسنة ٧٣ ق، كلا من وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ورئيس جامعة القاهرة، وعميد كلية دار العلوم بجامعة القاهرة، ورئيس المكتب الثقافي الكويتي بالقاهرة، بصفتهم، وعبد اللطيف سعد سعود الماجدي، كويتي الجنسية.

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