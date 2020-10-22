أردوغان يخطط لشراء 1652 سيارة جديدة في ميزانية 2021

انتقدت وسائل إعلام محلية، اليوم الخميس، مقترحًا تركيًا جديدًا لميزانية 2021 في البرلمان التركي، يتضمن شراء 1652 سيارة جديدة للمؤسسات والمنظمات العامة، و47 سيارة خاصة بموكب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.وأشار موقع سوزجو التركي، إلى أن هذا البند في اقتراح الميزانية الجديدة مثير للجدل وتم انتقاده، لافتًا إلى أن الرئاسة التركية تضم أسطولا والعديد من السيارات الفاخرة، التي تتخطى الـ50 سيارة.ويشمل عدد السيارات 30 سيارة ركاب، و5 حافلات صغيرة تتسع لـ17 شخصًا، و5 شاحنات صغيرة، وسيارة للقصور الوطنية، وحافلتين سعة 41 شخصًا على الأقل، وجميع سيارات الرئاسة غير خاضعة لسعر معين.وكانت الرئاسة التركية قد اشترت 26 مركبة جديدة، في وقت سابق من هذا العام، اثنتان منها مجهزتان بالأمن.