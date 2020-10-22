ضبط شاب لصرف معاش والدته المتوفاة في نجع حمادي

وردت معلومات للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة عن قيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة نجع حمادى بمديرية أمن قنا، بالاستيلاء على مبالغ مالية بالمخالفة للقانون.وأكدت تحريات فرع الإدارة بجنوب الصعيد صحة تلك المعلومات، وأن المذكور المُشار إليه قام بالاستمرار فى صرف معاش عن والدته التي توفيت بتاريخ 29-12-1999 وعدم إخطار الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بتخطيه السن القانونية الموجبة لعدم صرف المعاش.وذلك خلال الفترة من عام 2014 حتى عام 2016، وقام بإخفاء بيانات تفيد بفصله من إحدى الجامعات الحكومية "تعليم مفتوح" لاستنفاده فترة غيابه عن الجامعة لمدة عامين، والاستيلاء على 27٫633 جنيه بالمخالفة للقانون، وأمكن الحصول على المستندات المؤيدة.وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم المذكور، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.