رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 22 أكتوبر 2020 الموافق 05 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

مواعيد صرف المرتبات هذا الشهر.. مرتبات أكتوبر 2020

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 01:22 م
المرتبات
المرتبات
طباعة
يبحث الكثير من الموظفين في مصر، عن مواعيد صرف المرتبات هذا الشهر "مرتبات شهر أكتوبر 2020" من العام الجاري، ويشغل العديد من المواطنين التي تبلغ نسبتهم 5 ملايين شخص العاملين بالقطاع الحكومي بالدولة في 44 وزارة وهيئة، عبر المنصات الإلكترونية لمعرفة الصرف، وذلك بالتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد 2020-2021.

وانتهت وزارة المالية من صرف مرتبات شهر 9 خلال الساعات الماضية، والتى بدأت الثلاثاء 22 سبتمبر، واستمرت لمدة ثلاثة أيام، ويشار إلى أنه يقدر عدد العاملين بالدولة 6% من إجمالى عدد المصريين جميعا، أى 6 ملايين فقط هم من يعملون تحت مظلة الحكومة ويشغلون وظائف حكومية، وأما باقي المصريين منهم من يعمل بالقطاع الخاص أو لديه مشاريع خاصة به.

موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2020
حددت وزارة المالية أن مرتبات شهر أكتوبر سوف تصرف أيام 26،25، 27، أكتوبر الجاري مقسمة على الهيئات والوزارات، وذلك نظرًا لما تمر به البلاد من جائحة كورونا المستجد، واتخاذ ما يلزم لمواجهة الوباء وعدم تكدس المواطنين أمام ماكينات الصراف الآلي حفاظًا على سلامتهم، وأما فيما يخص المستحقات المالية الأخرى للمواطنين فسيتم صرفها أيام 7، 11، 12 أكتوبر الجاري.

جدول صرف مرتبات شهر أكتوبر 2020

ووفقا لما هو متعارف عليه أن وزارة المالية تقوم بصرف المرتبات كل شهر من يوم 24 إلى يوم 28 من الشهر ذاته، فمن الممكن أن يجرى على موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2020 ما جرى على الأشهر السابقة من صرف المرتب في هذا التوقيت، إلا أن هناك توقعات بخلاف ذلك من تقديم موعد الصرف، ويتم صرف المرتبات عن طريق الفيزا كارت لمن يمتلكونها أو عن طريق التسليم باليد.

مواعيد صرف المرتبات هذا الشهر

الدفعة الأولى من الهيئات والوزارات والذي من المقرر أن يكون في يوم 25 أكتوبر الجاري، جاءت كالتالي: الدفعة الأولى: وزارات:، الصحة، النقل والاتصالات، والتضامن الاجتماعي، والقوى العاملة، والإنتاج الحربي، والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، وقطاع الأعمال العام، شئون مجلس النواب، والأوقاف، الإسكان، والسياحة، والبترول، والآثار، والتجارة والصناعة، والطيران المدني.

وأما عن الدفعة الثانية، والتي من المقرر أن تكون يوم 26 أكتوبر الجاري هو موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2020، للدفعة الثانية: التعليم العالي والبحث العلمي، والتنمية المحلية، والكهرباء، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، والاستثمار، ومديريات الخدمات بالمحافظات، ودواوين المحافظات، ومديريات التنظيم والإدارة، والجامعات بمختلف المحافظات، والنيابة العامة وهيئة النيابة الإدارية، وهيئة قضايا الدولة، ثم مجلس الدولة، إضافة إلى هيئة الرقابة الإدارية، ثم الهيئة العامة للرقابة المالية، والمحكمة الدستورية العليا، ودار الإفتاء المصرية، إضافة إلى اللجنة العليا للانتخابات، ومعها معهد الخدمات المالية، وأخيرًا الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.

مواعيد صرف المرتبات هذا الشهر

وأما عن الدفعة الثالثة والتي من المقرر أن تكون يوم 27 أكتوبر الجاري، وهي: التربية والتعليم، والزراعة واستصلاح الأراضي، والموارد المائية والري، ثم وزارة الخارجية، إضافة إلى الشباب والرياضة، ووزارة المالية، ثم معها بعض المديريات بالمحافظات وهي:التربية والتعليم، والزراعة، والطب البيطرى، وأخيرًا الشباب والرياضة.
اقرأ أيضا:

- تفاصيل موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2020

موضوعات متعلقة

زوجة سامى كمال الدين تفضح زوجة هشام عبدالله: غادة نجيب قوادة

مفاجأة.. 6 إصابات جديدة بكورونا في صفوف الرجاء

موعد صرف معاشات شهر نوفمبر 2020

من هى «الأميرة ميرة» صاحبة رابع أكبر ديانة على مستوى العالم؟

الصور

image description

محافظ أسيوط: انتهاء المرحلة الأولى من «حياة كريمة» ديسمبر المقبل

image description

محافظ أسيوط يسلم 10 ماكينات للكتابة بطريقة برايل لمدرسة «النور»

image description

رئيس جامعة دمياط يتفقد الإنشاءات الجديدة

image description

افتتاح مجمعي مواقف السرفيس بالمريوطية وميدان الجيزة

image description

محافظ دمياط تزور شط جريبة بعد طلب الأهالي للمرة الثانية

الأكثر قراءة

زوجة سامى كمال الدين تفضح زوجة هشام عبدالله: غادة نجيب قوادة

مفاجأة.. 6 إصابات جديدة بكورونا في صفوف الرجاء

إصابتان بكورونا و4 حالات اشتباه في مدرسة ثانوية بالبحر الأحمر

حقيقة خصم 6 نقاط من الأهلي بسبب الهارب «هندريك»

إنفوجراف

image description

احذروا «عودة كورونا»

image description

عقوبة استخدام البلطجة خلال انتخابات «النواب» (إنفوجراف)

image description

«صندوق إبراهيم» وإعفاء من التأشيرات.. الإمارات وإسرائيل توقعان اتفاقيات جديدة

image description

«حق مريم».. تفاصيل مقتل فتاة المعادي (إنفوجراف)

نجم الساعة

المفكر المغربى أحمد عصيد: التيار الإخوانى المدعوم من قطر وتركيا أثبت فشله.. وأردوغان مصاب بموجة جنون

منوعات

مواعيد صرف المرتبات هذا الشهر.. مرتبات أكتوبر 2020

موعد صرف معاشات شهر نوفمبر 2020

ألمانيا: أغلب حالات عدوى كورونا تحدث في المنازل

التشيك تفرض قيودًا جديدة لمكافحة كورونا

أيام زمان

«الساداتي».. حكاية الاسم الأصلي للرئيس محمد أنور السادات

«نادوه بأسماء الخضار».. تنمر الأطفال على لقب فريد الأطرش في الطفولة

«كل ما أقوله رايحه حتة يقول لا».. أمينة رزق تكشف عقدتها من الزواج

«كنت الوسيط بينه وبين مصر»..اعترافات إيهاب نافع عن علاقته بـ «الهجان»

مقالات الرأي
مدحت بشاى
الفن هو «أنا» والعلم هو «نحن»
جلال حمام
السابح وحده فى بحر الظلمات
صفوت البياضي
حروب الجيل الرابع تهدد العالم
أحمد بهاء الدين شعبان
كلينتون والإخوان.. كشف المستور «٢»
المزيد

الثقافة

أبرزهم شوقى وفيروز.. أسماء المكرمين فى مهرجان سماع للإنشاد الدينى

صاحب كتاب العقد الفريد جمع بين القرآن والتوراة والإنجيل

فرقة «بجاد دو لان بيهويه» تبدأ جولاتها الفنية في القاهرة

«لم تمُت».. تحقيق حديث يكشف وقائع مثيرة حول وفاة فرجينيا وولف