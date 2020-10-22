مواعيد صرف المرتبات هذا الشهر.. مرتبات أكتوبر 2020
الخميس 22/أكتوبر/2020 - 01:22 م
يبحث الكثير من الموظفين في مصر، عن مواعيد صرف المرتبات هذا الشهر "مرتبات شهر أكتوبر 2020" من العام الجاري، ويشغل العديد من المواطنين التي تبلغ نسبتهم 5 ملايين شخص العاملين بالقطاع الحكومي بالدولة في 44 وزارة وهيئة، عبر المنصات الإلكترونية لمعرفة الصرف، وذلك بالتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد 2020-2021.
وانتهت وزارة المالية من صرف مرتبات شهر 9 خلال الساعات الماضية، والتى بدأت الثلاثاء 22 سبتمبر، واستمرت لمدة ثلاثة أيام، ويشار إلى أنه يقدر عدد العاملين بالدولة 6% من إجمالى عدد المصريين جميعا، أى 6 ملايين فقط هم من يعملون تحت مظلة الحكومة ويشغلون وظائف حكومية، وأما باقي المصريين منهم من يعمل بالقطاع الخاص أو لديه مشاريع خاصة به.
موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2020
حددت وزارة المالية أن مرتبات شهر أكتوبر سوف تصرف أيام 26،25، 27، أكتوبر الجاري مقسمة على الهيئات والوزارات، وذلك نظرًا لما تمر به البلاد من جائحة كورونا المستجد، واتخاذ ما يلزم لمواجهة الوباء وعدم تكدس المواطنين أمام ماكينات الصراف الآلي حفاظًا على سلامتهم، وأما فيما يخص المستحقات المالية الأخرى للمواطنين فسيتم صرفها أيام 7، 11، 12 أكتوبر الجاري.
جدول صرف مرتبات شهر أكتوبر 2020
ووفقا لما هو متعارف عليه أن وزارة المالية تقوم بصرف المرتبات كل شهر من يوم 24 إلى يوم 28 من الشهر ذاته، فمن الممكن أن يجرى على موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2020 ما جرى على الأشهر السابقة من صرف المرتب في هذا التوقيت، إلا أن هناك توقعات بخلاف ذلك من تقديم موعد الصرف، ويتم صرف المرتبات عن طريق الفيزا كارت لمن يمتلكونها أو عن طريق التسليم باليد.
وأما عن الدفعة الثانية، والتي من المقرر أن تكون يوم 26 أكتوبر الجاري هو موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2020، للدفعة الثانية: التعليم العالي والبحث العلمي، والتنمية المحلية، والكهرباء، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، والاستثمار، ومديريات الخدمات بالمحافظات، ودواوين المحافظات، ومديريات التنظيم والإدارة، والجامعات بمختلف المحافظات، والنيابة العامة وهيئة النيابة الإدارية، وهيئة قضايا الدولة، ثم مجلس الدولة، إضافة إلى هيئة الرقابة الإدارية، ثم الهيئة العامة للرقابة المالية، والمحكمة الدستورية العليا، ودار الإفتاء المصرية، إضافة إلى اللجنة العليا للانتخابات، ومعها معهد الخدمات المالية، وأخيرًا الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.
اقرأ أيضا:
وانتهت وزارة المالية من صرف مرتبات شهر 9 خلال الساعات الماضية، والتى بدأت الثلاثاء 22 سبتمبر، واستمرت لمدة ثلاثة أيام، ويشار إلى أنه يقدر عدد العاملين بالدولة 6% من إجمالى عدد المصريين جميعا، أى 6 ملايين فقط هم من يعملون تحت مظلة الحكومة ويشغلون وظائف حكومية، وأما باقي المصريين منهم من يعمل بالقطاع الخاص أو لديه مشاريع خاصة به.
موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2020
حددت وزارة المالية أن مرتبات شهر أكتوبر سوف تصرف أيام 26،25، 27، أكتوبر الجاري مقسمة على الهيئات والوزارات، وذلك نظرًا لما تمر به البلاد من جائحة كورونا المستجد، واتخاذ ما يلزم لمواجهة الوباء وعدم تكدس المواطنين أمام ماكينات الصراف الآلي حفاظًا على سلامتهم، وأما فيما يخص المستحقات المالية الأخرى للمواطنين فسيتم صرفها أيام 7، 11، 12 أكتوبر الجاري.
جدول صرف مرتبات شهر أكتوبر 2020
ووفقا لما هو متعارف عليه أن وزارة المالية تقوم بصرف المرتبات كل شهر من يوم 24 إلى يوم 28 من الشهر ذاته، فمن الممكن أن يجرى على موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2020 ما جرى على الأشهر السابقة من صرف المرتب في هذا التوقيت، إلا أن هناك توقعات بخلاف ذلك من تقديم موعد الصرف، ويتم صرف المرتبات عن طريق الفيزا كارت لمن يمتلكونها أو عن طريق التسليم باليد.
مواعيد صرف المرتبات هذا الشهر
الدفعة الأولى من الهيئات والوزارات والذي من المقرر أن يكون في يوم 25 أكتوبر الجاري، جاءت كالتالي: الدفعة الأولى: وزارات:، الصحة، النقل والاتصالات، والتضامن الاجتماعي، والقوى العاملة، والإنتاج الحربي، والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، وقطاع الأعمال العام، شئون مجلس النواب، والأوقاف، الإسكان، والسياحة، والبترول، والآثار، والتجارة والصناعة، والطيران المدني.
وأما عن الدفعة الثانية، والتي من المقرر أن تكون يوم 26 أكتوبر الجاري هو موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2020، للدفعة الثانية: التعليم العالي والبحث العلمي، والتنمية المحلية، والكهرباء، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، والاستثمار، ومديريات الخدمات بالمحافظات، ودواوين المحافظات، ومديريات التنظيم والإدارة، والجامعات بمختلف المحافظات، والنيابة العامة وهيئة النيابة الإدارية، وهيئة قضايا الدولة، ثم مجلس الدولة، إضافة إلى هيئة الرقابة الإدارية، ثم الهيئة العامة للرقابة المالية، والمحكمة الدستورية العليا، ودار الإفتاء المصرية، إضافة إلى اللجنة العليا للانتخابات، ومعها معهد الخدمات المالية، وأخيرًا الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.
مواعيد صرف المرتبات هذا الشهروأما عن الدفعة الثالثة والتي من المقرر أن تكون يوم 27 أكتوبر الجاري، وهي: التربية والتعليم، والزراعة واستصلاح الأراضي، والموارد المائية والري، ثم وزارة الخارجية، إضافة إلى الشباب والرياضة، ووزارة المالية، ثم معها بعض المديريات بالمحافظات وهي:التربية والتعليم، والزراعة، والطب البيطرى، وأخيرًا الشباب والرياضة.
اقرأ أيضا: