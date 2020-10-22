مواعيد صرف المرتبات هذا الشهر.. مرتبات أكتوبر 2020

مواعيد صرف المرتبات هذا الشهر

الدفعة الأولى من الهيئات والوزارات والذي من المقرر أن يكون في يوم 25 أكتوبر الجاري، جاءت كالتالي: الدفعة الأولى: وزارات:، الصحة، النقل والاتصالات، والتضامن الاجتماعي، والقوى العاملة، والإنتاج الحربي، والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، وقطاع الأعمال العام، شئون مجلس النواب، والأوقاف، الإسكان، والسياحة، والبترول، والآثار، والتجارة والصناعة، والطيران المدني.



وأما عن الدفعة الثانية، والتي من المقرر أن تكون يوم 26 أكتوبر الجاري هو موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2020، للدفعة الثانية: التعليم العالي والبحث العلمي، والتنمية المحلية، والكهرباء، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، والاستثمار، ومديريات الخدمات بالمحافظات، ودواوين المحافظات، ومديريات التنظيم والإدارة، والجامعات بمختلف المحافظات، والنيابة العامة وهيئة النيابة الإدارية، وهيئة قضايا الدولة، ثم مجلس الدولة، إضافة إلى هيئة الرقابة الإدارية، ثم الهيئة العامة للرقابة المالية، والمحكمة الدستورية العليا، ودار الإفتاء المصرية، إضافة إلى اللجنة العليا للانتخابات، ومعها معهد الخدمات المالية، وأخيرًا الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.

مواعيد صرف المرتبات هذا الشهر وأما عن الدفعة الثالثة والتي من المقرر أن تكون يوم 27 أكتوبر الجاري، وهي: التربية والتعليم، والزراعة واستصلاح الأراضي، والموارد المائية والري، ثم وزارة الخارجية، إضافة إلى الشباب والرياضة، ووزارة المالية، ثم معها بعض المديريات بالمحافظات وهي:التربية والتعليم، والزراعة، والطب البيطرى، وأخيرًا الشباب والرياضة.

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حددت وزارة المالية أن مرتبات شهر أكتوبر سوف تصرف أيام 26،25، 27، أكتوبر الجاري مقسمة على الهيئات والوزارات، وذلك نظرًا لما تمر به البلاد من جائحة كورونا المستجد، واتخاذ ما يلزم لمواجهة الوباء وعدم تكدس المواطنين أمام ماكينات الصراف الآلي حفاظًا على سلامتهم، وأما فيما يخص المستحقات المالية الأخرى للمواطنين فسيتم صرفها أيام 7، 11، 12 أكتوبر الجاري.ووفقا لما هو متعارف عليه أن وزارة المالية تقوم بصرف المرتبات كل شهر من يوم 24 إلى يوم 28 من الشهر ذاته، فمن الممكن أن يجرى على موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2020 ما جرى على الأشهر السابقة من صرف المرتب في هذا التوقيت، إلا أن هناك توقعات بخلاف ذلك من تقديم موعد الصرف، ويتم صرف المرتبات عن طريق الفيزا كارت لمن يمتلكونها أو عن طريق التسليم باليد.