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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

روسيا: إصابات كورونا اليومية تلامس الـ16 ألفا

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 10:04 ص
إصابات كورونا
إصابات كورونا
وكالات
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سجلت السلطات الصحية الروسية خلال الساعات الـ24 الماضية قرابة 16 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما تخطى إجمالي عدد الوفيات جراء الوباء في البلاد عتبة الـ25 ألفا.

وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة انتشار الفيروس التاجي في روسيا اليوم الخميس، في تقريرها اليومي، عن رصد 15971 إصابة جديدة بالوباء، مقابل 15700 إصابة في اليوم السابق، مشيرة إلى عدم ظهور أعراض الإصابة لدى 25.8% من المرضى الجدد.

وتتوزع الإصابات الجديدة بين كافة أقاليم روسيا الـ85 ويعود أكبر عدد منها (4413 إصابة) إلى العاصمة موسكو التي لا تزال أكبر بؤرة للعدوى في البلاد.

وسجلت السلطات الصحية الروسية خلال اليوم الأخير 290 وفاة جديدة ناجمة عن الفيروس الذي يسبب مرض "كوفيد-19"، مقابل 317 وفاة أمس (ما كان أكبر قفزة منذ بداية الجائحة).

وشهد بذلك إجمالي عدد الإصابات بكورونا التي سجلت في روسيا حتى اليوم زيادة بواقع 1.1% خلال آخر 24 ساعة وأصبح 1463306 إصابات مؤكدة، بما في ذلك 25242 حالة وفاة و330076 حالة نشطة (ما يمثل زيادة بـ4253 حالة نشطة منذ أمس).

وتماثل 11428 مريضا للشفاء من كورونا في روسيا منذ أمس، ليبلغ إجمالي عدد المتعافين 1107988 شخصا.

وأجري في البلاد حتى اليوم أكثر من 55.6 مليون فحص مختبري لتشخيص الإصابات بكورونا (512 ألفا منها خلال آخر 24 ساعة)، ولا يزال نحو 322 ألف شخص تحت الرقابة الطبية.

هذا ومن المقرر أن تبدأ السلطات الصحية في روسيا عمليات التلقيح الشامل ضد فيروس كورونا في نهاية الشهر المقبل، في انتظار توفير الشركات المصنعة للقاح كميات قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلية.

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