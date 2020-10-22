الآلاف يتظاهرون فى جميع أنحاء كولومبيا ضد القتل والفقر

خرج الآلاف من السكان الأصليين والمدرسين والطلاب والنقابيين والنشطاء في مسيرة في عاصمة كولومبيا، بوجوتا، للاحتجاج على أعمال القتل والمجازر والفقر الناجم عن الجائحة والسياسات الاقتصادية والاجتماعية للحكومة.ووردت أنباء عن تنظيم العديد من المسيرات والمظاهرات في العاصمة الكولومبية، حيث كان المتظاهرون يلوحون بالشعارات والأعلام والبالونات وساروا على صوت الطبول باتجاه ساحة بوليفار المركزية.ووقعت احتجاجات مماثلة في حوالي 20 مدينة أخرى، بحسب إذاعة كاراكول.ودعت النقابات العمالية إلى تنظيم تجمعات للحفاظ على زخم حركة الاحتجاج التي انطلقت أواخر العام الماضي، والتي أوقفتها الجائحة، ثم اندلعت احتجاجات جديدة في سبتمبر بعد أن قتل ضابطا شرطة رجلا بتهمة انتهاك قيود فيروس كورونا.واندلعت أعمال عنف خلال احتجاجات العام الماضي وفي سبتمبر، وأودت بحياة 15 شخصا، غير أن تقارير تلفزيونية ذكرت أن مسيرات مرت بسلام.ويطالب المتظاهرون بوضع حد لعمليات قتل قادة المجتمع المدني، والتي تزايدت منذ توقيع الحكومة اتفاق سلام مع جماعة فارك في 2016.وتقول منظمة إنديباز الحقوقية إن حوالي ألف شخص من هؤلاء القادة قتلوا منذ ذلك الحين، وأن 270 شخصا آخر اغتيلوا في 68 مذبحة هذا العام وحده.وتنسب الحكومة أعمال العنف إلى الجماعات المسلحة التي ظلت نشطة بعد تسريح معظم مقاتلي فارك.وأعلن الرئيس الكولومبي إيفان دوكي، الأربعاء، عن اعتقال ريتشار أرلي دياز جاراي، المعروف باسم كوندور، زعيم عصابة تهريب مخدرات سابق في لوس بيلوسوس، والذي ارتبط بقتل قادة المجتمع المدني.