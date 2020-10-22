رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 22 أكتوبر 2020 الموافق 05 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

تترات الدراما العربية ومنوعات غنائية بأوبرا الإسكندرية.. الليلة

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 04:42 ص
أوبرا الإسكندرية
أوبرا الإسكندرية
نضال ممدوح
طباعة
يحتضن مسرح سيد درويش ــ أوبرا الإسكندرية٬ في الثامنة من مساء اليوم الخميس٬ حفلًا فنيًا لفرقة "أوبرا الإسكندرية" للموسيقى والغناء العربي بقيادة المايسترو إيهاب عبد الحميد.

ويتضمن برنامج الحفل باقة متنوعة من أشهر تترات الدراما العربية، بالإضافة إلى مجموعة من المنوعات الغنائية.

ويبدأ الفاصل الأول من الحفل بموسيقى التعلب فات أداء الأوركسترا، ثم تقدم الفنانة سارة مجدى تتر مسلسل ألف ليلة وليلة "احكى ياشهرزاد"٬ وتتر مسلسل العائلة "ياعيون يامغربانى".

ويغنى الفنان ياسر سعيد "اشمعني أنا"٬ "زيزينيا"٬ "لا مش أنا اللى أبكى"، وتشدو الفنانة شمس إبراهيم بتترات مسلسلات "سارة"٬ "مشاعر"٬ "بتسأل ياحبيبى".

وفي الفاصل الثانى تقدم الفنانة ندى غالب أغنية تترات مسلسلات "قضية رأي عام"٬ "حديث الصباح والمساء"٬ "كلمات".

ويختتم الفنان محمد الخولى الحفل بأغنيتى تتر مسلسل "الوسية"٬ و"ليالى الحلمية" للفنان الكبير محمد الحلو، بالإضافة إلى رائعة العندليب الأسمر "سواح".

يذكر أن فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربى قد تم تأسيسها فى الموسم الفنى لعام 2004، وقدمت العديد من الحفلات الفنية الناجحة، وشاركت فى مهرجانات محلية ودولية.

موضوعات متعلقة

القصة الكاملة لإجبار الطالبة «ريم» على ارتداء الحجاب بمدرسة بلبيس.. والتعليم ترد

حقيقة إصابة «لي لي» بكورونا داخل مدرسة بالجيزة

عضو بـ«الوطنية للصحافة» تكشف كواليس منعها من حضور اجتماع أسامة هيكل

موعد المولد النبوي 2020.. تاريخه بالميلادي

الصور

image description

رئيس جامعة دمياط يتفقد الإنشاءات الجديدة

image description

افتتاح مجمعي مواقف السرفيس بالمريوطية وميدان الجيزة

image description

محافظ دمياط تزور شط جريبة بعد طلب الأهالي للمرة الثانية

image description

طبيب مصري يفوز بجائزة أفضل بحث بمؤتمر للجمعية الأمريكية لطب التكاثر

image description

في ذكرى أكتوبر.. تكريم أوائل الشهادات العامة والأزهرية بأسيوط

الأكثر قراءة

«شوقي» عن إجبار طالبة على ارتداء الحجاب: حالة فردية.. ونحقق في الواقعة

منع فاطمة سيد أحمد من الحضور.. تفاصيل فشل اجتماع أسامة هيكل مع الإعلاميين

حقيقة إصابة «لي لي» بكورونا داخل مدرسة بالجيزة

بلاغ يطالب بالتحقيق مع أسامة هيكل وإحالته للمحاكمة

إنفوجراف

image description

احذروا «عودة كورونا»

image description

عقوبة استخدام البلطجة خلال انتخابات «النواب» (إنفوجراف)

image description

«صندوق إبراهيم» وإعفاء من التأشيرات.. الإمارات وإسرائيل توقعان اتفاقيات جديدة

image description

«حق مريم».. تفاصيل مقتل فتاة المعادي (إنفوجراف)

نجم الساعة

المفكر المغربى أحمد عصيد: التيار الإخوانى المدعوم من قطر وتركيا أثبت فشله.. وأردوغان مصاب بموجة جنون

منوعات

أمريكا لن تشارك فى بطولة العالم للمصارعة

سفير فرنسا بالقاهرة يقيم حفل استقبال للفرقة الموسيقية للبحرية الفرنسية

الأرصاد الجوية.. هاشتاج يتصدر تويتر للسخرية من عدم توافق التوقعات مع الطقس

موعد المولد النبوي 2020.. تاريخه بالميلادي

أيام زمان

«الساداتي».. حكاية الاسم الأصلي للرئيس محمد أنور السادات

«نادوه بأسماء الخضار».. تنمر الأطفال على لقب فريد الأطرش في الطفولة

«كل ما أقوله رايحه حتة يقول لا».. أمينة رزق تكشف عقدتها من الزواج

«كنت الوسيط بينه وبين مصر»..اعترافات إيهاب نافع عن علاقته بـ «الهجان»

مقالات الرأي
مدحت بشاى
الفن هو «أنا» والعلم هو «نحن»
جلال حمام
السابح وحده فى بحر الظلمات
صفوت البياضي
حروب الجيل الرابع تهدد العالم
أحمد بهاء الدين شعبان
كلينتون والإخوان.. كشف المستور «٢»
المزيد

الثقافة

تترات الدراما العربية ومنوعات غنائية بأوبرا الإسكندرية.. الليلة

الليلة.. افتتاح الدورة 13 لمهرجان سماع الدولى بالقلعة

«الرافدين» تطرح النسخة العربية لرواية «الجاسوس» لمكسيم جوركى

اليوم.. انطلاق مواسم نجوم المسرح الجامعى فى نسخته الرابعة