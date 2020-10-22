تترات الدراما العربية ومنوعات غنائية بأوبرا الإسكندرية.. الليلة

يحتضن مسرح سيد درويش ــ أوبرا الإسكندرية٬ في الثامنة من مساء اليوم الخميس٬ حفلًا فنيًا لفرقة "أوبرا الإسكندرية" للموسيقى والغناء العربي بقيادة المايسترو إيهاب عبد الحميد.ويتضمن برنامج الحفل باقة متنوعة من أشهر تترات الدراما العربية، بالإضافة إلى مجموعة من المنوعات الغنائية.ويبدأ الفاصل الأول من الحفل بموسيقى التعلب فات أداء الأوركسترا، ثم تقدم الفنانة سارة مجدى تتر مسلسل ألف ليلة وليلة "احكى ياشهرزاد"٬ وتتر مسلسل العائلة "ياعيون يامغربانى".ويغنى الفنان ياسر سعيد "اشمعني أنا"٬ "زيزينيا"٬ "لا مش أنا اللى أبكى"، وتشدو الفنانة شمس إبراهيم بتترات مسلسلات "سارة"٬ "مشاعر"٬ "بتسأل ياحبيبى".وفي الفاصل الثانى تقدم الفنانة ندى غالب أغنية تترات مسلسلات "قضية رأي عام"٬ "حديث الصباح والمساء"٬ "كلمات".ويختتم الفنان محمد الخولى الحفل بأغنيتى تتر مسلسل "الوسية"٬ و"ليالى الحلمية" للفنان الكبير محمد الحلو، بالإضافة إلى رائعة العندليب الأسمر "سواح".يذكر أن فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربى قد تم تأسيسها فى الموسم الفنى لعام 2004، وقدمت العديد من الحفلات الفنية الناجحة، وشاركت فى مهرجانات محلية ودولية.