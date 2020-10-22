ضبط حشيش بـ1.7 مليون جنيه بنفق أحمد حمدى بالسويس

تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من القبض على عنصرين إجراميين تخصصا في نقل وتهريب مخدر الحشيش من شبه جزيرة سيناء إلى باقي المحافظات عبر نفق الشهيد أحمد حمدي.



كانت معلومات وردت إلى ضباط مكافحة المخدرات، تفيد اعتزام المتهمين جلب كمية كبيرة من مخدر الحشيش، وجرى تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام ومديرية أمن السويس.



واستهدفت قوة مشتركة من عناصر أمن السويس والمكافحة مكان المتهمين، جرى إعداد كمين لهما ضبطهما أثناء استقلالهما سيارة بدائرة حي الجناين.



وعثر رجال الشرطة بحوزتهما على عدد 160 طربة لمخدر الحشيش وزنت 25 كيلو جرام، خبأها المتهمين بمخزن سري بالسيارة، وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامي.



وأقر المتهمين أنهما جهزا مخزن سري بقصد التهريب من شرق القناة إلى غربها للإتجار في المواد المخدرة بمحافظة أسوان ومحافظات الوجه القبلي.



وتقدر قيمة المضبوطات من المواد المخدرة بحوالي 1.700000 جنيه تقريبا.