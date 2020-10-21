استعجال تقرير المعمل الكيميائي بشأن ضبط عاطل بحوزته إستروكس بالزاوية الحمراء

أمرت نيابة الزاوية الحمراء، باستعجال إرسال تقرير المعمل الكيميائي حول واقعة ضبط عاطل بحوزته كمية كبيرة من مخدر الإستروكس، بقصد ترويجه على عملائه في المنطقة.وكانت النيابة أمرت بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بمزاولة نشاط إجرامى في ترويج المواد المخدرة، حيث تم ضبطه وبحوزته كمية كبيرة من مخدر الإستروكس.البداية كانت بتلقي اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا مفاده ضبط عاطل لهم معلومات مسجلة، بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء، وبحوزته (كمية لمخدر الاستروكس بلغت 250 جرام - مبلغ مالي – هاتف محمول)، وتم ضبطه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار النيابة العامة، التي تولت التحقيق، أمرت بحبسه على ذمة التحقيقات.