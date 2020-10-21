النيابة تطلب سرعة تحريات الأمن حول مقتل شاب بالمرج

طلبت النيابة العامة بالمرج سرعة إرسال تحريات الأجهزة الأمنية، حول واقعة مقتل شاب على يد 3 عاطلين من أصدقائه، عقب نشوب مشاجرة بينهم، طعن أحدهم المجني عليه عدة طعنات نافذة أودت بحياته في الحال.وكانت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، ألقت القبض على 3 متهمين بعد قتلهم لشاب بمنطقة عزبة النخل بالمرج بعد التعدى عليه بالأسلحة البيضاء.البداية كانت بتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا من رئيس مباحث قسم شرطة المرج، بتلقيه بلاغا من الأهالي بنشوب مشاجرة وسقوط قتيل بعزبة النخل، وعلى الفور انتقل رجال المباحث الى المكان، وتبين من خلال الفحص العثور على جثة "م.ع"، 23 سنة، مصاب بعدة طعنات من سلاح أبيض.وكشفت التحريات الأولية، عن أن مشاجرة نشبت بين المجني عليه و3 من أصدقائه قام على إثرها أحدهم بطعنة عدة طعنات بمطواة، وتم ضبط المتهمين، وأمر اللواء أشرف الجندى مدير الأمن باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.