محمد أنور يحكى عن تجربته مع أمير كرارة فى «إسعاف يونس»

كشف الفنان محمد أنور عن كواليس أولى بطولاته في مسلسله الجديد "إسعاف يونس" الذي يعرض عبر منصة "Watch IT" الرقمية.وقال أنور، خلال لقائه في برنامج "عين أون لاين" مع الإعلامية شيرين سليمان عبر يوتيوب إن أحلى ما في فكرة المسلسل هو أحداثه الخفيفة والمتصلة وكل حلقة فيها ضيف جديد، خاصة النجم أمير كرارة الذي رحب جدًا بالمشاركة معه كضيف شرف في إحدى حلقات العمل وهو ما لم يكن يتوقعه أن يوافق من أول كلمة فى المكالمة التى جمعتهم سويًا.أضاف أن أبرز الضيوف الذين يشاركونه العمل كريم محمود عبدالعزيز، مصطفى خاطر، أحمد فهمي، أحمد حلاوة، محمود البزّاوي، وصلاح عبدالله وأن كل النجوم الذين شاركوا معه كضيوف شرف قدموا أدوارهم على أكمل وجه ولم تكن مجاملة منهم فقط.تدور أحداث إسعاف يونس فى إطار علاقة حب بينه وبين سارة سلامة، حيث يظهر بشخصية طبيب فى الأحداث، وخلال المشاهد يتبين أنه يقع فى غرام تلك الفتاة الجميلة التى يشاهدها للمرة الأولى، ثم يقرر أن يتحدث مع والدته هناء الشوربجي ليتزوّجها وتتوالى الأحداث.و"إسعاف يونس" بطولة الفنان محمد أنور، سارة سلامة، محمد على رزق، رحاب عرفة، منة عرفة، هناء الشوربجى، وأحمد محارب.