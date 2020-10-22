سعر الدينار الكويتى اليوم الخميس 22-10-2020 فى البنوك المصرية
الخميس 22/أكتوبر/2020 - 06:14 ص
ياسمين محمودطباعة
يرصد "الدستور" سعر الدينار الكويتي، اليوم الخميس 22-10-2020، أمام الجنيه المصري في عدد من البنوك المحلية والأجنبية، وفقًا آخر تحديثات أسعار الدينار في البنوك، في التقرير التالي:
وعلى المستوى المحلي، ارتفع سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المركزي المصري والمصرف العربي الدولي، أمام استقرار سعر الدينار مقابل الجنيه في بنك بلوم وبنك مصر.
وفي بنك عودة ارتفع سعر الدينار الكويتي اليوم ليسجل للشراء 47.54 جنيه وللبيع 51.52، وفي بنك الكويت الوطني سجل للشراء 47.81 جنيه وللبيع 51.64، وفي بنك الاسكندرية ارتفع سعر الدينار أمام الجنيه ليسجل للشراء 48.48 جنيه وللبيع 51.52، وفي البنك العربي الأفريقي الدولي سجل للشراء 48.52 جنيه وللبيع 51.47، وفي البنك المصري لتنمية الصادرات سجل للشراء 48.63 جنيه وللبيع 51.48، وفي المصرف العربي الدولي سجل للشراء 51.07 جنيه وللبيع 51.40، وفي البنك المركزي المصري سجل للشراء 51.15 جنيه وللبيع 51.63.
وعلى المستوى المحلي، ارتفع سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المركزي المصري والمصرف العربي الدولي، أمام استقرار سعر الدينار مقابل الجنيه في بنك بلوم وبنك مصر.
سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 22-10-2020 في البنوك المصرية
واستقر سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك بلوم ليسجل للشراء 51.16 جنيه وللبيع 51.52، وفي بنك مصر سجل للشراء 48.76 جنيه وللبيع 51.53، وفي البنك الأهلي المصري سجل للشراء 48.76 جنيه وللبيع 51.4، وفي البنك التجاري الدولي سجل للشراء 48.51 جنيه وللبيع 51.56، أما في مصرف أبوظبي الإسلامي فبلغ سعر الدينار الكويتي للشراء 48.51 جنيه وللبيع 51.56.
أسعار الدينار الكويتيوواصل الدينار الكويتي استقرار سعره أمام الجنيه ليسجل في البنك المصري الخليجي للشراء 48.51 جنيه وللبيع 51.95، وفي بنك التعمير والإسكان سجل للشراء 48.51 جنيه وللبيع 51.56، وفي بنك كريدي أجريكول سجل للشراء 47.71 جنيه وللبيع 51.52، وفي المصرف المتحد سجل للشراء 47.42 جنيه وللبيع 51.52، أما في بنك التنمية الصناعية فبلغ سعر الدينار الكويتي للشراء 47.71 جنيه وللبيع 51.52.
وفي بنك عودة ارتفع سعر الدينار الكويتي اليوم ليسجل للشراء 47.54 جنيه وللبيع 51.52، وفي بنك الكويت الوطني سجل للشراء 47.81 جنيه وللبيع 51.64، وفي بنك الاسكندرية ارتفع سعر الدينار أمام الجنيه ليسجل للشراء 48.48 جنيه وللبيع 51.52، وفي البنك العربي الأفريقي الدولي سجل للشراء 48.52 جنيه وللبيع 51.47، وفي البنك المصري لتنمية الصادرات سجل للشراء 48.63 جنيه وللبيع 51.48، وفي المصرف العربي الدولي سجل للشراء 51.07 جنيه وللبيع 51.40، وفي البنك المركزي المصري سجل للشراء 51.15 جنيه وللبيع 51.63.