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الخميس 22 أكتوبر 2020 الموافق 05 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر الدينار الكويتى اليوم الخميس 22-10-2020 فى البنوك المصرية

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 06:14 ص
الدينار الكويتى
الدينار الكويتى
ياسمين محمود
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يرصد "الدستور" سعر الدينار الكويتي، اليوم الخميس 22-10-2020، أمام الجنيه المصري في عدد من البنوك المحلية والأجنبية، وفقًا آخر تحديثات أسعار الدينار في البنوك، في التقرير التالي:

وعلى المستوى المحلي، ارتفع سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المركزي المصري والمصرف العربي الدولي، أمام استقرار سعر الدينار مقابل الجنيه في بنك بلوم وبنك مصر.

سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 22-10-2020 في البنوك المصرية

واستقر سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك بلوم ليسجل للشراء 51.16 جنيه وللبيع 51.52، وفي بنك مصر سجل للشراء 48.76 جنيه وللبيع 51.53، وفي البنك الأهلي المصري سجل للشراء 48.76 جنيه وللبيع 51.4، وفي البنك التجاري الدولي سجل للشراء 48.51 جنيه وللبيع 51.56، أما في مصرف أبوظبي الإسلامي فبلغ سعر الدينار الكويتي للشراء 48.51 جنيه وللبيع 51.56.

أسعار الدينار الكويتي

وواصل الدينار الكويتي استقرار سعره أمام الجنيه ليسجل في البنك المصري الخليجي للشراء 48.51 جنيه وللبيع 51.95، وفي بنك التعمير والإسكان سجل للشراء 48.51 جنيه وللبيع 51.56، وفي بنك كريدي أجريكول سجل للشراء 47.71 جنيه وللبيع 51.52، وفي المصرف المتحد سجل للشراء 47.42 جنيه وللبيع 51.52، أما في بنك التنمية الصناعية فبلغ سعر الدينار الكويتي للشراء 47.71 جنيه وللبيع 51.52.

وفي بنك عودة ارتفع سعر الدينار الكويتي اليوم ليسجل للشراء 47.54 جنيه وللبيع 51.52، وفي بنك الكويت الوطني سجل للشراء 47.81 جنيه وللبيع 51.64، وفي بنك الاسكندرية ارتفع سعر الدينار أمام الجنيه ليسجل للشراء 48.48 جنيه وللبيع 51.52، وفي البنك العربي الأفريقي الدولي سجل للشراء 48.52 جنيه وللبيع 51.47، وفي البنك المصري لتنمية الصادرات سجل للشراء 48.63 جنيه وللبيع 51.48، وفي المصرف العربي الدولي سجل للشراء 51.07 جنيه وللبيع 51.40، وفي البنك المركزي المصري سجل للشراء 51.15 جنيه وللبيع 51.63.

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