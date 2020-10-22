سعر الدينار الكويتى اليوم الخميس 22-10-2020 فى البنوك المصرية

واستقر سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك بلوم ليسجل للشراء 51.16 جنيه وللبيع 51.52، وفي بنك مصر سجل للشراء 48.76 جنيه وللبيع 51.53، وفي البنك الأهلي المصري سجل للشراء 48.76 جنيه وللبيع 51.4، وفي البنك التجاري الدولي سجل للشراء 48.51 جنيه وللبيع 51.56، أما في مصرف أبوظبي الإسلامي فبلغ سعر الدينار الكويتي للشراء 48.51 جنيه وللبيع 51.56.

أسعار الدينار الكويتي

وواصل الدينار الكويتي استقرار سعره أمام الجنيه ليسجل في البنك المصري الخليجي للشراء 48.51 جنيه وللبيع 51.95، وفي بنك التعمير والإسكان سجل للشراء 48.51 جنيه وللبيع 51.56، وفي بنك كريدي أجريكول سجل للشراء 47.71 جنيه وللبيع 51.52، وفي المصرف المتحد سجل للشراء 47.42 جنيه وللبيع 51.52، أما في بنك التنمية الصناعية فبلغ سعر الدينار الكويتي للشراء 47.71 جنيه وللبيع 51.52.وفي بنك عودة ارتفع سعر الدينار الكويتي اليوم ليسجل للشراء 47.54 جنيه وللبيع 51.52، وفي بنك الكويت الوطني سجل للشراء 47.81 جنيه وللبيع 51.64، وفي بنك الاسكندرية ارتفع سعر الدينار أمام الجنيه ليسجل للشراء 48.48 جنيه وللبيع 51.52، وفي البنك العربي الأفريقي الدولي سجل للشراء 48.52 جنيه وللبيع 51.47، وفي البنك المصري لتنمية الصادرات سجل للشراء 48.63 جنيه وللبيع 51.48، وفي المصرف العربي الدولي سجل للشراء 51.07 جنيه وللبيع 51.40، وفي البنك المركزي المصري سجل للشراء 51.15 جنيه وللبيع 51.63.