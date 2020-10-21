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الأربعاء 21 أكتوبر 2020 الموافق 04 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

انتخابات مجلس النواب ٢٠٢٠.. رابط الاستعلام عن اللجنة الانتخابية

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 08:18 م
انتخابات مجلس النواب
انتخابات مجلس النواب
شيماء حسين
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بدأت اليوم الأربعاء انتخابات مجلس النواب، المنعقدة للمصريين بالخارج وتستمر لمدة 3 أيام، حيث تنتهي في تمام الساعة التاسعة يوم 23 في أكتوبر الجاري، والتي تعقد في الداخل خلال يومي 23 و 24 أكتوبر في المرحلة الأولى في 14 محافظة من خلال التقرير التالي يستعرض الدستور موعد انتخابات مجلس النواب ٢٠٢٠.. رابط الاستعلام عن اللجنة الانتخابية، ومحافظات المرحلة الأولى والثانية وفقا للخريطة الزمنية التي وضعتها الهيئة العليا للانتخابات.

تعرف على موعد انتخابات مجلس النواب ٢٠٢٠.. رابط الاستعلام عن اللجنة الانتخابية

حددت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار إبراهيم لاشين، نائب رئيس محكمة النقض، عدة وسائل لمعرفة مكان اللجنة الانتخابية ورقم الناخب في الكشوف حيث يستطيع كل ناخب معرفة لجنته الانتخابية بعدة وسائل هي :-

-  تسجيل الدخول عبر رابط الموقع الرسمي للهيئة العليا للانتخابات (من هنا)، وإدخال رقم بطاقة الرقم القومي المكون من 14 رقم، وسيظهر مكان اللجنة الانتخابية ورقم الناخب في الكشوف.

 

إرسال رسالة نصية على رقم 5151 بالرقم القومي للناخب المكون من 14 رقم وسيتم الرد عليها برسالة بها مكان اللجنة الانتخابية ورقم الناخب في اللجنة.

 

- الاتصال بالخط الساخن 141 وإدخال رقم بطاقة الرقم القومي المكون من 14 رقم وسيتم الرد عليك بمكان اللجنة ورقم الناخب في الكشوف

 

خطة وزارة الداخلية في تأمين اللجان الانتخابية

وضعت وزارة الداخلية خطة محكمة لتأمين انتخابات مجلس النواب 2020، حيث عملت على تفعيل الرقابة على الطرق والمحاور الرئيسية، ونشر سيارات إغاثة سريعة وفرض حرم آمن بمحيط اللجان الانتخابية للتعامل في الطوارئ بالإضافة إلى إجبار الناخبين على الإجراءات الاحترازية تفعيلا لخطة الحكومة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

 

محافظات المرحلة الأولى في انتخابات مجلس النواب 2020

قبل معرفة تعرف على موعد انتخابات مجلس النواب ٢٠٢٠.. رابط الاستعلام عن اللجنة الانتخابية، تعرف على محافظات الجولة الأولى وهى (الجيزة، المنيا، الفيوم، أسيوط، مطروح، الأقصر، قنا، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، بني سويف، الوادي الجديد، سوهاج، أسوان)، والتي سوف يبدأ التصويت بها خلال يومي 23 و 24 أكتوبر الجاري

 

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