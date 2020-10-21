رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 21 أكتوبر 2020 الموافق 04 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

موعد انتخابات مجلس النواب 2020 فى الخارج والداخل بالمرحلة الأولى

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 06:50 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
إسلام نصير
طباعة
أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، عن القائمة النهائية بأسماء المرشحين لانتخابات مجلس النواب، بعد الانتهاء من مراجعة كافة الأحكام الصادرة من المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة؛ وشملت القائمة النهائية للمرشحين فى انتخابات مجلس النواب، 4032 مرشحًا بنظام الفردي، و8 قوائم بنظام القائمة.

ويتنافس المرشحون على 568 مقعدًا في مجلس النواب، يُنتخب 284 منهم بالنظام الفردي في 143 دائرة انتخابية، وعدد مماثل بنظام القائمة المغلقة، بينما يعين الرئيس بحكم القانون 28 عضوًا ليبلغ إجمالي عدد مقاعد المجلس 596 مقعدًا.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات موعد انتخابات مجلس النواب المصري ٢٠٢٠ في الخارج والداخل فى المرحلة الأولى فى دوائر 14 محافظة هي «الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح».

موعد انتخابات مجلس النواب المصري ٢٠٢٠ في الخارج والداخل


ويأتي موعد انتخابات مجلس النواب المصري ٢٠٢٠ في الخارج والداخل فى المرحلة الأولى بالنسبة للمصريين بالخارج أيام الأربعاء والخميس والجمعة الموافقين 21 و22 و23 أكتوبر، وتجرى الانتخابات فى الداخل من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً بالتوقيت المحلى يومى السبت والأحد الموافقين 24 و25 أكتوبر، على أن تعلن النتيجة بالنسبة للمرحلة الأولى ونشرها في الجريدة الرسمية في موعد أقصاه الأحد الموافق الأول نوفمبر.

موعد جولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب المصري ٢٠٢٠ في الخارج والداخل للمرحلة الأولى:

تكون جولة الإعادة فى المرحلة الأولى بالنسبة للمصريين بالخارج أيام السبت والأحد والإثنين الموافقين 21 و22 و23 نوفمبر، وفى الداخل يومى الإثنين والثلاثاء الموافقين 23 و24 نوفمبر على أن تعلن النتيجة النخهائية ونشرها في الجريدة الرسمية في موعد أقصاه يوم 30 نوفمبر.

قد يهمك أيضًا

كيفية تصويت المصريين بالخارج فى انتخابات النواب


الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أخر أخبار الدفعة الرابعة من منحة الـ500 جنيه لصالح العمالة الغير منتظمة

تردد القنوات التعليمية ابتدائي وموعد بث البرامج والإعادة الأولى والثانية

البطل مفاجأة.. انطلاق تصوير فيلم «البابا» نوفمبر المقبل

بالمستندات.. محمد الباز يخترق مكتب الأجير أيمن نور

الصور

image description

محافظ أسيوط يفتتح معرض «ما يغلاش عليك» لدعم المنتج المصري

image description

«كلنا واحد» تسدد مصروفات الطلاب الأكثر احتياجًا بمدرسة في الهرم

image description

افتتاح معرض المنصورة الأول للكتاب (فيديو)

image description

تخصيص قطعتي أرض لإقامة مساكن اقتصادية ومحطة مياه جوفية بأسيوط

image description

منح شهادة الأيزو لـ7 مستشفيات جامعية بأسيوط

الأكثر قراءة

«شوقى» يعلن مفاجأة لطلاب الثانوية العامة (فيديو)

حقيقة إغلاق مدرسة مصر للغات في الجيزة بسبب وفاة طالب بكورونا

فضائح كومبارس الإخوان.. قضية «إثبات نسب» تلاحق الهارب هشام عبدالله

السلطات المغربية تمنع «الرجاء» من السفر للقاهرة

إنفوجراف

image description

«صندوق إبراهيم» وإعفاء من التأشيرات.. الإمارات وإسرائيل توقعان اتفاقيات جديدة

image description

«حق مريم».. تفاصيل مقتل فتاة المعادي (إنفوجراف)

image description

إيرادات الأفلام منذ عودة الحياة لطبيعتها في مصر (إنفوجراف)

image description

ملابسات وفاة عويس الرواى فى 5 نقاط

نجم الساعة

الأمير عبدالرحمن بن مساعد: مقاطعة المنتجات التركية تصرف شعبى للرد على وقاحة أردوغان

منوعات

مسؤل صينى: تطوير لقاح كورونا لم يتأثر بتحور الفيروس

بلغاريا تفرض ارتداء الكمامة بعد زيادة حادة لإصابات كورونا

اليويفا يقرر عدم إقامة مباريات في أرمينيا وأذربيجان بسبب القتال

توزيع منهج الدراسات الاجتماعية للصف الرابع الابتدائي الترم الأول 2020

أيام زمان

«نادوه بأسماء الخضار».. تنمر الأطفال على لقب فريد الأطرش في الطفولة

«كل ما أقوله رايحه حتة يقول لا».. أمينة رزق تكشف عقدتها من الزواج

«كنت الوسيط بينه وبين مصر»..اعترافات إيهاب نافع عن علاقته بـ «الهجان»

«صوته عالي ويزعج نومي».. سبب انفصال شادية عن صلاح ذوالفقار

مقالات الرأي
ثروت الخرباوي
والناس فى التكفير مذاهب
منى رجب
مريم لن تعود لأهلها
د.مينا بديع عبدالملك
ما بين الرهبنة القبطية والكنيسة فى العالم
ماجد حبته
القمة الثلاثية.. والمعضلة القبرصية
المزيد

الثقافة

عودة «الطوق والإسورة» على مسرح الطليعة بالعتبة.. غدًا

الشاعر العراقى خالد الحسن ضيف «كل يوم شاعر».. الليلة

الليلة.. عرض فيلم The Untouchables بمركز الثقافة السينمائية

القومى للمسرح يحتفل بذكرى النصر بالهناجر.. الليلة