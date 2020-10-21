موعد انتخابات مجلس النواب 2020 فى الخارج والداخل بالمرحلة الأولى

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، عن القائمة النهائية بأسماء المرشحين لانتخابات مجلس النواب، بعد الانتهاء من مراجعة كافة الأحكام الصادرة من المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة؛ وشملت القائمة النهائية للمرشحين فى انتخابات مجلس النواب، 4032 مرشحًا بنظام الفردي، و8 قوائم بنظام القائمة.

موعد انتخابات مجلس النواب المصري ٢٠٢٠ في الخارج والداخل





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ويتنافس المرشحون على 568 مقعدًا في مجلس النواب، يُنتخب 284 منهم بالنظام الفردي في 143 دائرة انتخابية، وعدد مماثل بنظام القائمة المغلقة، بينما يعين الرئيس بحكم القانون 28 عضوًا ليبلغ إجمالي عدد مقاعد المجلس 596 مقعدًا.وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات موعد انتخابات مجلس النواب المصري ٢٠٢٠ في الخارج والداخل فى المرحلة الأولى فى دوائر 14 محافظة هي «الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح».ويأتي موعد انتخابات مجلس النواب المصري ٢٠٢٠ في الخارج والداخل فى المرحلة الأولى بالنسبة للمصريين بالخارج أيام الأربعاء والخميس والجمعة الموافقين 21 و22 و23 أكتوبر، وتجرى الانتخابات فى الداخل من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً بالتوقيت المحلى يومى السبت والأحد الموافقين 24 و25 أكتوبر، على أن تعلن النتيجة بالنسبة للمرحلة الأولى ونشرها في الجريدة الرسمية في موعد أقصاه الأحد الموافق الأول نوفمبر.موعد جولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب المصري ٢٠٢٠ في الخارج والداخل للمرحلة الأولى:تكون جولة الإعادة فى المرحلة الأولى بالنسبة للمصريين بالخارج أيام السبت والأحد والإثنين الموافقين 21 و22 و23 نوفمبر، وفى الداخل يومى الإثنين والثلاثاء الموافقين 23 و24 نوفمبر على أن تعلن النتيجة النخهائية ونشرها في الجريدة الرسمية في موعد أقصاه يوم 30 نوفمبر.