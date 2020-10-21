ضبط 650 طربة لمخدر الحشيش و20 كجم هيروين بمطروح

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في ضبط 650 طربة لمخدر الحشيش و20 كيلو جراما لمخدر الهيروين بمطروح.تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة نشاط عدة عناصر إجرامية تخصصوا في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم، مُتخذين من محافظة البحيرة مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي، وعقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطنى - الأمن العام) ومديرية أمن البحيرة تم استهدافهم وضبطهم، وذلك على النحو التالى: ضبط (600 طربة لمخدر الحشيش وزنت 60 كيلو جراما – طبنجة وعدد من الطلقات - مبلغ مالي – 2 هاتف محمول) بحوزة (عاطل – سائق، مقيمان بمحافظة الإسماعيلية) حال استقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة كفر الدوار.كما تم ضبط (كمية من مخدر الهيدرو "المادة المؤثرة لمخدر البانجو معدلة وراثيًا" وزنت 20 كيلو جراما - 50 طربة لمخدر الحشيش وزنت 5 كيلو جرامات - مبلغ مالى – 3 هواتف محمولة) بحوزة (عاطليّن – سائق) حال استقلالهم سيارتين بدائرة مركز شرطة دمنهور.وبمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبالغ المالية من حصيلة البيع، والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهم، واستخدام السيارات فى عمليات النقل والترويج.وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة نحو (5،200،000 خمسة ملايين ومائتان ألف جنيه تقريبًا).وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.