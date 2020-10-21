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سياسي

«حماة الوطن»: القمة الثلاثية تتصدى لتحديات منطقة المتوسط

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 06:38 م
القمة الثلاثية
القمة الثلاثية
إسلام نصير
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قال اللواء محمد الغباشي، مساعد رئيس حزب حماة الوطن، إن اللقاءات والمباحثات التي أجراها الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال زيارته الحالية لقبرص مع الرئيس القبرصي نيكوس أنستاسيادس ومع رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس، وذلك قبيل انعقاد القمة الثلاثية المصرية القبرصية اليونانية لها أهمية كبرى لأنها تهدف إلى البناء على ما تحقق خلال القمم السبع السابقة، وتقييم التطور في مختلف مجالات التعاون، ومتابعة المشروعات المشتركة الجاري تنفيذها في إطار الآلية الثلاثية وأيضا بحث العلاقات المتبادلة وسبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية، وكذلك التشاور حول القضايا والملفات الإقليمية.

وأضاف مساعد رئيس الحزب، أن القمة الثلاثية تأتي في سياق تدعيم العلاقات بين الدول الثلاث، وتعزيز التجانس السياسي والتصدي للتحديات التي تواجه منطقة الشرق الأوسط في البحر الأبيض المتوسط، إلى جانب تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الدول الثلاث، مشيدا بتأكيد كيرياكوس ميتسوتاكيس رئيس الوزراء اليوناني على خصوصية الروابط الوثيقة والتاريخية التي تجمع بين البلدين وحرص بلاده على مواصلة تعميق العلاقات بين البلدين ودفعها إلى آفاق أوسع في مختلف المجالات خاصةً في ضوء الدور المصري البارز في تعزيز آليات العمل المُشترك في مواجهة الأزمات والتحديات الراهنة بمنطقة المتوسط، والذي يعد نموذجًا يحتذى به في الحفاظ على الاستقرار والنهوض بالأوضاع التنموية والاقتصادية والاجتماعية على المستوى الإقليمي.

وأكد الغباشي، على أهمية تضافر جهود جميع دول شرق المتوسط لمواجهة التحديات التي تهدد المنطقة واستعادة الاستقرار بها، كما تم التوافق بين القادة الثلاث حول أهمية العمل المكثف للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة في إطار الحفاظ على وحدة واستقلال دول المنطقة وسلامتها الإقليمية مع ضرورة المضي قدمًا في تنفيذ المشروعات المشتركة التي تم الاتفاق عليها في إطار آلية التعاون الثلاثي بما يسهم في جعل هذه الآلية نموذجًا يحتذى به للتنسيق والتشاور بين دول البحر المتوسط ويعكس خصوصية العلاقات المصرية القبرصية.

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