خالد صلاح عن دعوة وزير الإعلام: «مناورة متسرعة للقفز على الأخطاء الفادحة»

قال الكاتب الصحفي خالد صلاح، رئيس تحرير جريدة اليوم السابع، إنه على الرغم من الطريقة غير الاحترافية والمنافية لكل تقاليد تلقى الدعوات الرسمية التي اتبعها وزير الدولة للإعلام أسامة هيكل، إلا أنه قرر قبول الدعوة مع زملائه فى اليوم السابع دندراوى الهوارى ويوسف أيوب ومحمد الدسوقي رشدي.وأضاف خالد صلاح، خلال منشور له على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي، بينما أتحرك من مقر اليوم السابع إلى مبنى وزارة الدولة للإعلام صدمني البوست الذي كتبته الزميلة فاطمة سيد أحمد حول منعها من دخول الاجتماع بطريقة مهينة، ثم صدمني أيضًا أن الوزير الذي وجه الدعوة لي ولزملائي لم يكن مستعدًا بأي نوع من الترتيبات أو التجهيزات وأنه كلف أمن المبنى بمنع دخول كاتبة صحفية كبيرة بحجم فاطمة سيد أحمد وتقسيم الاجتماع على نحو غير متجانس وغير لائق برؤساء التحرير الذين قرروا الاستجابة لدعوة الوزير ومناقشته فى الأخطاء التى ارتكبها فى حق الإعلام المصري وفي الفرصة التى قدمها لإعلام البلدان المعادية لمصر.وأوضح صلاح، قائلا: «حين علمت أن أغلب رؤساء التحرير قرروا الانسحاب ردًا على هذا الموقف وتضامنًا مع الزميلة فاطمة سيد أحمد لم أجد مفرًا من العودة لمقر اليوم السابع وانتظار فرصة أكثر ملائمة وأكثر جدية وأكثر احترامًا لكل الزملاء، فرصة لحوار حقيقي من أجل بلدنا وليس مناورة متسرعة من الوزير للقفز على الأخطاء الفادحة والمتكررة».