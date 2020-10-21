العراق يسجل 3667 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 3667 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.وذكرت الوزارة، وفقا لقناة (السومرية نيوز) العراقية، أنها سجلت 52 حالة وفاة، فضلا عن 2876 حالة شفاء من الفيروس، وذلك خلال الـ24 ساعة الماضية.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر فى أواخر ديسمبر 2019 فى مدينة "ووهان" الصينية فى سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية فى يناير الماضي.