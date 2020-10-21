الحكومة تستعرض استعدادات مواجهة الطقس السيئ

استعرض مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، الترتيبات الجارية استعدادًا للظروف الجوية الطارئة، حيث جدد رئيس الوزراء التأكيد على اتخاذ الإجراءات الاحترازية على ضوء حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، والتغيرات الحادة والسريعة لفصل الخريف، والتي من المنتظر أن تشهدها البلاد خلال الفترة من اليوم الأربعاء 21 أكتوبر وحتى الأحد 25 أكتوبر.وأكد رئيس الوزراء على ضرورة متابعة الجهات المعنية لآخر التحديثات لتوقعات حالة الطقس يوميًا من خلال متابعة النشرة اليومية والتنبؤ الأسبوعي، ومتابعة الصفحة الرسمية للهيئة العامة للأرصاد الجوية على مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك الموقع الرسمي للهيئة ema.gov.eg.وفيما يتعلق بمتابعة آخر المستجدات الخاصة بانتشار فيروس كورونا، أشار رئيس الوزراء إلى أن التقارير أظهرت أن أعداد المصابين بالفيروس تأخذ المنحى التصاعدي مرة أخرى، وهو ما يدعو إلى ضرورة الاستمرار فى الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية، وأهمية ارتداء الكمامات فى مختلف المواقع والأماكن العامة، ووسائل النقل الجماعى، موجهًا بتطبيق الغرامات على غير الملتزمين، وذلك حفاظًا على الصحة العامة لجميع المواطنين.