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الأربعاء 21 أكتوبر 2020 الموافق 04 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

استقطاع حارتين بمحور 26 يوليو لإجراء إصلاحات

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 12:27 م
استقطاع حارتين بمحور
استقطاع حارتين بمحور 26 يوليو
مريم جبل - عمرو المزيدي
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أعلنت الإدارة العامة للمرور عن استقطاع حارتين بمحور 26 يوليو بمنطقة ناهيا للقيام بأعمال إصلاح مناطق الهبوط والتشققات الأرضية فى المسافة من أعلى منطقة ناهيا وحتى أعلى منطقة المنصورية فى الاتجاه القادم من ميدان لبنان تجاه مدينة 6 أكتوبر.

وأشارت الإدارة إلى أنه سيتم استقطاع 2 حارة مرورية أقصى يمين الطريق بمنطقة الأعمال بطول 400 متر مع تسيير الحركة المرورية فى باقى عرض الاتجاه، على أن يتم بدء الأعمال من الساعة الـ 12.5 صباح يوم الجمعة الموافق 20201023 على أن تكون الأعمال على مدار اليوم الكامل.

من جانبها تقوم الإدارة العامة للمرور بتعيين الخدمات المرورية اللازمة، ووضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين.

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