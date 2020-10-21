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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

احتفاء واسع فى الصحافة القبرصية واليونانية بمشاركة السيسى فى القمة الثلاثية الثامنة

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 12:42 م
القمة الثلاثية الثامنة
القمة الثلاثية الثامنة
مروة عنبر
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تداولت وسائل الإعلام القبرصية واليونانية، اليوم الأربعاء، الأنباء حول مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي في القمة الثلاثية الثامنة، والتي عقدت في نيقوسيا بين قادة مصر واليونان وقبرص.

وأكدت التقارير أن أبرز ما ستبحثه القمة هو الاستفزازات التركية والطاقة والهجرة والقضايا الإقليمية، وكان هناك احتفاء خاص من قبل الصحافة القبرصية بالرئيس السيسي ووجوده فى قبرص، على الرغم من جائحة فيروس كورونا.

وقالت صحيفة قبرص ميل إن القمة الثلاثية التى انطلقت، اليوم الأربعاء، بين قبرص واليونان ومصر، فى نيقوسيا، ستبحث في قضية قبرص والاستفزازات التركية والطاقة والهجرة والإرهاب والقضايا الإقليمية ووباء فيروس كورونا.

واستقبل الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس في القصر الرئاسي الرئيس السيسي، ثم التقى رئيس وزراء اليونان، كيرياكوس ميتسوتاكيس.

وعقب ذلك اجتماع ثلاثي للزعماء الثلاثة وشاركوا في محادثات مطولة مع وفود قبرص واليونان ومصر في إطار القمة الثلاثية.

وأشارت الصحيفة إلى أن رئيس قبرص سيستضيف مأدبة غداء تكريما لفخامة رئيس جمهورية مصر العربية ورئيس وزراء اليونان.

وأكد نائب المتحدث الرسمي باسم الحكومة القبرصية، بانايوتيس سينتوناس، أن القمة تكتسب أهمية خاصة لأنها تعقد في فترة الإجراءات والاستفزازات التركية التي تؤثر على الدول الثلاث والأمن الإقليمي الأوسع.

ونوهت الصحيفة بأنه كان على جدول أعمال القمة نتائج وتقدم الآلية الثلاثية في المجالات الحالية والجديدة، والطاقة، والهجرة، والإرهاب، والقضايا الإقليمية مثل الوضع في سوريا وليبيا وعملية السلام في الشرق الأوسط، ووباء فيروس كورونا.

ومن جانبها، أكدت صحيفة جريك سيتى تايمز أن القمة الثلاثية بوجود مصر تبعث رسائل قوة وخطوة لإحلال السلام والاستقرار بالمنطقة.

وأوضحت الصحيفة أن تعميق التعاون بين قبرص واليونان ومصر يبعث برسائل قوية في كل اتجاه فيما يتعلق بتصميم الدول الثلاث على مواصلة العمل من أجل السلام والاستقرار في المنطقة.

وأشار التقرير إلى أن القمة ستركز على العدوان التركي المستمر في شرق البحر الأبيض المتوسط وبحر إيجة، بالإضافة إلى قرارها بفتح مدينة فاروشا.

وأوضح الموقع أن الرئيس نيكوس أناستاسيادس أطلع نظيريه المصرى واليونانى على آخر التطورات وأكد على استعداده وتصميمه لإطلاق مبادرة جديدة لحل القضية القبرصية.

وأكد التقرير أن عقب انتهاء القمة الثامنة سيتم تبني إعلان مشترك يعبر عن المواقف المشتركة للدول الثلاث.

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