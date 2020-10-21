ضبط عاطلين حاولا سرقة حقيبة فتاة بـ«توكتوك» فى المعادي

تمكن ضباط المباحث بمديرية أمن القاهرة، اليوم الأربعاء، من القبض على عاطلين أثناء قيادتهما مركبة "توكتوك"، لقيامهما بسرقة حقيبة فتاة بشارع النصر بمنطقة المعادى بأسلوب الخطف.تلقت غرفة عمليات نجدة القاهرة بلاغًا يفيد بقيام الأهالي بالقبض على عاطلين خطفا حقيبة فتاة أثناء استقلالهما مركبة "توكتوك" في المعادي.وانتقل رجال المباحث إلى المكان، وتبين من خلال الفحص أن عاطلين يستقلان "توكتوك" سرقا حقيبة من فتاة أثناء سيرها بالطريق، بمجرد خطف الحقيبة منها استغاثت بالأهالى وطاردهما سائق سيارة وتم القبض عليهما وتسليمهما للشرطة.