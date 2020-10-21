«الصحة»: جميع المستشفيات مستعدة لمواجهة موجة كورونا الثانية

قال الدكتور وجدي أمين، رئيس الإدارة العامة للأمراض الصدرية بوزارة الصحة والسكان، وعضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن الوزارة مستمرة في خطتها التي وضعتها للتعامل مع فيروس كورونا خلال فصل الشتاء.وأوضح أمين في تصريحات خاصة لـ«الدستور» أن الخطة اعتمدت على تطوير وتوفير كل المستلزمات الطبية داخل كل المستشفيات عمومًا ومستشفيات الصدر والحميات خاصة، مشيرًا إلى أنه توجد في مصر 34 مستشفى صدر على مستوى الجمهورية، وتقدم خدمات الأمراض الصدرية والتنفسية.ولفت إلى أنه منذ بدء الجائحة تم تخصيص مستشفيات الصدر والحميات لفرز الحالات المشتبه فى إصابتها بكورونا وتشخيصها وتحويلها إلى مستشفيات العزل، ولكنها أصبحت بعد ذلك مستشفيات العزل أيضًا فقد تم توفير كل الاحتياجات الضرورية والمستلزمات، كما تم تطوير المعامل الخاصة بالمستشفيات لسرعة ظهور نتائج العينات التي سيتم سحبها من المواطنين.وأشار أمين إلى أن وزارة الصحة فعلت تقديم كلالخدمات الطبية، لمصابي فيروس كورونا المستجد بداية من التشخيص وإجراء التحاليل والأشعة اللازمة والعلاج والعزل، والتى بدأت بالفعل فى 320 مستشفى عامًا ومركزيًا على مستوى الجمهورية، لتخفيف العبء على مستشفيات الحميات والصدر، والتي تعمل بكامل طاقتها لاستقبال مصابي الفيروس وللتيسير على المواطنين لتلقي الخدمة العلاجية، في إطار خطة التعايش مع فيروس كورونا.وأكد وجدي أن جميع المستشفيات على أهبة الاستعداد لما قد يحدث من موجة ثانية لفيروس كورونا، مناشدًا المواطنين باتباع كل الإجراءات الاحترازية لمكافحة انتشار فيروس كورونا وارتداء الكمامات.