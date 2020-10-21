مصرع وإصابة 39 في تحطم حافلة بالهند

أعلن مسؤول بالشرطة الهندية، اليوم الأربعاء، مصرع ما لا يقل عن 5 أشخاص وإصابة 34 آخرين جراء سقوط حافلتهم في واد عميق بمنطقة "ناندوربار" بولاية "ماهاراشترا".وقال المسئول - حسبما نقلت قناة "إن دي تي في" الهندية - إن الحادث وقع في الساعات الأولى من صباح اليوم بالتوقيت المحلي للبلاد بينما كانت الحافلة في طريقها من مدينة "مالكابور" إلى مدينة "سورات" بولاية "غوجارات"، مضيفا أن فرق الإغاثة المحلية وقوات الشرطة هرعت إلى موقع الحادث فور وقوعه.وأضاف أنه بحسب المعلومات الأولية، فإن سائق الحافلة قد فقد السيطرة على عجلة القيادة وهو ما جعل الحافلة تسقط في واد يبلغ عمقه حوالي 30 قدما.كما أوضح المسئول - الذي لم يعلن عن هويته - أنه تم نقل الركاب المصابين على وجه السرعة إلى مستشفى في منطقة "فيساروادي" لتلقي العلاج اللازم.