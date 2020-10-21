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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

3 مقترحات صينية لتخفيف التوتر بين الخليج وإيران

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 06:28 ص
وانغ يي
وانغ يي
وكالات
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اقترح وزير الخارجية الصيني وانغ يي اليوم، بناء منصة حوار متعددة الأطراف لمنطقة الخليج، لضخ زخم لتخفيف التوترات في إطار فرضية حماية الاتفاق النووي الإيراني الشامل.

وأدلى وانغ، وهو أيضا عضو مجلس دولة صيني، بهذه التصريحات خلال حضوره جلسة وزارية لمجلس الأمن حول منطقة الخليج، عُقدت عبر رابط فيديو.

وأشار وانغ إلى أن التوترات المتصاعدة في منطقة الخليج قد قوضت بشدة السلم والأمن، على الصعيدين الإقليمي والدولي، وحث أعضاء مجلس الأمن والدول في المنطقة على السعي لإقرار السلام بإخلاص وحسن نية، والاستجابة بفعالية لتطلعات المجتمع الدولي، وخاصة شعوب المنطقة.

وطرح وانغ ثلاثة مقترحات: التمسك بسيادة القانون لبناء خليج ينعم بالسلام، ودعم حسن الجوار لبناء خليج ينعم بالأمن، وتأييد العدالة لبناء خليج ينعم بالاستقرار.

وفي معرض وصفه دول الخليج بأنها أصدقاء الصين وشركائها الرائعين، أعرب وانغ عن استعداده للعمل مع جميع دول المنطقة والمجتمع الدولي لمواصلة المساهمة في أمن المنطقة واستقرارها، وبناء "واحة من الأمن" لمنطقة الخليج بشكل مشترك.

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