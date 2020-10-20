غدًا.. إغلاق الجسور في الخرطوم بالتزامن مع ذكرى ثورة 21 أكتوبر

أعلنت ولاية الخرطوم، إغلاق الجسور (الكباري) احترازيًا بداية من الساعة الثانية عشرة منتصف الليلة، وحتى مساء غدًا، بالتزامن مع ذكرى ثورة 21 أكتوبر.وذكرت ولاية الخرطوم، في بيان مساء اليوم الثلاثاء، أن أنصار العهد البائد وأعوانه، يستغلون مناخ الحرية والتعبير السلمي، ويحاولون باستمرار استغلال مسيرات الثوار، والتستر خلفها، طمعا في عودة حكم بائد، أو محاولة يائسة لإحداث عنف يعكر صفاء سلمية الثورة.وأشارت إلى أن هناك تحركات للنظام البائد، ودعوات بائسة في هذا اليوم العظيم (ذكرى ثورة اكتوبر من العام 1964)، في محاولة لحرف مسيرات الثوار عن مساراتها الثورية بغرض إحداث الفوضى.وأضافت ولاية الخرطوم: "بناء على تلك المعلومات، نؤكد أننا سنعمل بكل عزم وحسم على تأمين مسيرات الثوار"، معربة عن اعتذارها لمواطني الولاية عما سيمسهم من ضرر نتيجة إغلاق الجسور احترازيا.