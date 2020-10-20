السودان: رفعنا من قوائم الإرهاب سيعالج خلل البنيان الاقتصادي

أكد محافظ بنك السودان المركزي الفاتح زين العابدين، اليوم الثلاثاء، أن رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب سيؤهل الخرطوم للدخول في مرحلة مبادرة الدول الفقيرة التي يتولاها صندوق النقد الدولي.وقال زين العابدين في مؤتمر صحفي مساء اليوم، إن النظام المصرفي بعد رفع العقوبات سيساعد في معالجة خلل البنيان الهيكلي للاقتصاد السوداني وخاصة القطاعات الانتاجية وتهيئة بيئة الاستثمار وتحسين تصنيف السودان فيما يتعلق بسهولة الأعمال، وفق وكالة السودان للأنباء "سونا".وأوضح زين العابدين أن البنك المركزي سيتبنى سياسات صارمة لضمان استقرار سعر الصرف والأسعار كواحدة من مهامه الأساسية، كما سيعمل على استعادة وضع السودان في المؤسسات والمنظمات الإقليمية والدولية وتعظيم الفرص المتاحة التي كانت ضائعة بسبب الحظر الجائر.واعتبر محافظ البنك المركزي أن قرار رفع البلاد من قوائم الإرهاب سيسرع عملية انضمام السودان لمنظمة التجارة العالمية مع تحسن تصنيف السودان في مستوى المخاطر ويسهم في استعادة الجدارة للدولة بما يخدم تدفقات الاستثمار.وكشف زين العابدين عن تحسب السودان لمرحلة رفع اسمه من القائمة الأمريكية لرعاية الارهاب منذ عام 2017م وفق خطة مفصلة ستثمر عن نتائج إيجابية.