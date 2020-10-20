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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

اليابان وإندونيسيا يبحثان التعاون في الصحة والأمن والاقتصاد

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 09:08 م
سوجا يوشيهيدي
سوجا يوشيهيدي
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دعا رئيس الوزراء الياباني سوجا يوشيهيدي، والرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، إلى مواصلة التعاون في بعض المجالات من بينها الصحة والأمن والاقتصاد.

جاء ذلك خلال زيارة رئيس الوزراء الياباني اليوم الثلاثاء لإندونيسيا في إطار أولى جولاته الخارجية التي يقوم بها منذ توليه منصبه الشهر الماضي والتي تضمنت أيضا زيارته لفيتنام حيث التقى بنظيره الفيتنامي نجوين شوان فوك أمس الاثنين.

وقال سوجا - في مؤتمر صحفي عقب اجتماعه مع الرئيس الأندونيسي أوردت هيئة الإذاعة اليابانية مقتطفات منه - "لقد أخبرت الرئيس جوكو أن رابطة دول جنوب شرق آسيا الأسيان هي لاعب أساسي في ضمان الحفاظ على منطقة المحيطين الهندي والهادئ حرة ومفتوحة"، مشددا على التزام اليابان بالجهود الرائدة للإسهام في تحقيق السلام والاستقرار في هذه المنطقة.

واتفق الزعيمان أيضا على العمل عن كثب لمعالجة قضايا إقليمية متنوعة، من بينها الأنشطة البحرية المتزايدة للصين، وتعهدا أيضا بتعزيز التعاون في مجال الأمن بما في ذلك اجتماع وزيري خارجية ودفاع البلدين.

وقدم رئيس الوزراء الياباني حوالي 470 مليون دولار في صورة قروض لإندونيسيا للمساعدة في الحد من الآثار الاقتصادية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد.

كما اتفق سوجا وويدودو على تخفيف قيود السفر بشكل تدريجي بين البلدين خاصة بالنسبة للمسافرين من رجال الأعمال، بالإضافة إلى الممرضين ومقدمي الرعاية القادمين للعمل في اليابان.

من جهته، قال الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، إن "الشراكة التي تجمع إندونيسيا واليابان يجب أن تقوي التعاون متعدد الأطراف، ولقد شددت على أهمية تعزيز هذا التعاون وسط المنافسة الحادة بين القوى العالمية."

وأشار ويدودو، إلى أن روح التعاون الشامل تحتاج إلى أن تزداد في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، معربا عن أمله في أن يتمتع بحر الصين الجنوبي بالسلام والاستقرار.

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