صدور الطبعة التاسعة من «الشحاذ» لـ نجيب محفوظ

أعلنت دار الشروق للنشر والتوزيع، صدور الطبعة التاسعة من رواية "الشحاذ" للكاتب الراحل نجيب محفوظ، والتي صدرت طبعتها الأولى عام 1965، واستلهمت منها السينما فيلم "الشحات" الذي أخرجه حسام الدين مصطفى عام 1973، وقام ببطولته محمود مرسي ونيللي.وعن الرواية: تعدّ أنموذجا بليغا لهذه المرحلة من تجربة نجيب محفوظ الفنية، ومع هذه الرواية اكتملت ملامح البطل الروائي الإشكالي في علاقته بالعالم والزمان والمكان مستدعيا تبعا لذلك نمطا مختلفا لسارد استبدل عينا بأخرى وموقعا بآخر وخطابا بآخر مخالف.