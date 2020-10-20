«طومان باي ما قبل النهاية» ببيت السحيمي.. الخميس

يستضيف مركز إبداع بيت السحيمي بشارع المعز، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في السابعة مساء الخميس 22 أكتوبر، العرض المسرحي "طومان باي ما قبل النهاية" لفرقة "شظايا".يدور العرض حول الأيام الأخيرة للسلطان طومان باي وملحمته التي كتبها بسطور من نور في مقاومة العثمانيين، وعلى رأسهم السلطان سليم الأول في غزو مصر، ويرصد العمل صراع الحكم في تلك الفترة، وبطولة طومان باي وشعب مصر في مقاومة الغزاة.العرض بطولة محمد حسن الجندي، أحمد صالح، أحمد سليمان، محمد مرسي، أحمد حافظ، محمود حسني، أمير كمال، هاجر حسن، وليد أسامة، يوسف شوقي، يارا حسين، أسماء أبوبكر، مخرج منفذ فاطيما محمد، أحمد العزوني، موسيقى أحمد السيد، أعدها للمسرح أحمد محمد حسن، محمد شعبان، نور عفيفي، ومن إخراج نور عفيفي.