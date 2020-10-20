برلماني: الاستعداد للطقس السيئ يحمينا من التداعيات السلبية

أكد النائب جون طلعت، عضو مجلس النواب، ضرورة التدابير الكاملة من حكومة المهندس مصطفى مدبولي، ورفع درجة الاستعداد الكاملة والتأكد من توافر المعدات اللازمة للتعامل مع أى تداعيات من الممكن أن تحدث نتيجة تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية.جاء ذلك فى تعليقه على التقارير الصادرة عن مركز التنبؤات، بوزارة الموارد المائية والرى، والهيئة العامة للأرصاد الجوية، بوزارة الطيران المدنى، حول حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة المقبلة، وتوقعاتها بتعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية.وأكد جون طلعت أن أخطاء السنوات الماضية وما ترتب عليها من تداعيات سلبية، لسنا فى حاجة لتكرارها، لما لها من إشكاليات على الشارع المصري، وتعطيل مصالح المواطنين، والتأثير السلبي على البنية التحتية فى بعض المناطق، ومن ثم فالاستعداد وعدم التراخي فى المواجهة سيحمي البلاد من أى تداعيات.واختتم حديثه بالتذكير بشأن ضرورة مواصلة الدراسات اللازمة بشأن الاستفادة من مياه الأمطار التى يتم إهدارها بشكل كبير دون أي استفادة، مؤكدا أن المدن الجديدة فى مصر قد تكون فرصة لتطبيق كافة سبل الاستفادة من مياه الأمطار، وبالتالي علينا الاستفادة من ذلك بأقصى درجة ممكنة.