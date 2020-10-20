ضبط شبكة لممارسة الدعارة «أونلاين» بالقاهرة

أكدت تحريات ومعلومات إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بوزارة الداخلية، قيام إحدى السيدات بتزعم جماعة إجرامية منظمة لممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبلغ مالي وتحت ستار الزواج العرفي محدد المدة مقابل مبلغ مالى من خلال إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" ويعاونها فى ذلك سيدتان إحداهما شقيقتها.عقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات تم ضبط (4 سيدات من بينهن صاحبة الصفحة المشار إليها – مقيمات بمحافظتى القاهرة والجيزة) وذلك فى كمين أعد لضبطهن بدائرة قسم شرطة قصر النيل، وبمواجهتهن قررت 3 منهن بتكوين جماعة إجرامية تخصصت في استغلال الفتيات من بينهن المتهمة الرابعة، في الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية وعقد زيجات عرفية محددة المدة مقابل مبلغ مالي، والترويج لنشاطهن عبر الصفحة المشار إليها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ويعاونهن سيدتان إحداهما مقيمة خارج البلاد.وبمواجهة المتهمة الرابعة أقرت بقيام المتهمات الثلاث باستغلالها في الأعمال المنافية للآداب بمقابل مادي وأنها حضرت لإتمام النشاط الآثم، كما ضبط بحوزتهن ( 5 هواتف محمولة يحوي 3 منها رسائل ومحادثات خاصة بنشاطهن المؤثم)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.