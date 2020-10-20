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الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 الموافق 03 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

وقف تصوير فيلم لـ إدريس ألبا بسبب كورونا

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 06:24 ص
إدريس ألبا
إدريس ألبا
وكالات
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أوقفت شبكة Netflix تصوير فيلم "The Harder They Fall" بشكل مؤقت، وذلك بعدما ثبتت إصابة أحد فريق الإنتاج بفيروس كورونا، حسبما أكد موقع Variety، حيث يعتبر الفيلم من أكبر الأفلام التي يشارك فيها نجوم من ذوى البشرة السمراء.

وتم الإعلان عن الفيلم الذي أخرجه جيمس صامويل لأول مرة في خريف 2019 مع بطولة عدد كبير من النجوم منهم إدريس إلبا، وجوناثان ميجورز، ولازألونسو، ونتاري جيما مباهو مويني.

وتعاقد إدريس ألبا مؤخرا على فيلم تجسس جديد لم يحمل عنوانًا بعد، والذى وصل بعد حرب مزايدة شديدة إلى شركة أبل، وسيقوم ألبا ببطولة وإنتاج الفيلم، الذى يوصف بأنه "فيلم تجسس رومانسى" وتدور أحداثه فى أفريقيا، ويمثل المشروع الجديد عودة أخرى إلى نوعين أفلام التجسس الرومانسية بعد فيلم Mr. & Mrs Smith.

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