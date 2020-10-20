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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

أذربيجان تعلن ارتفاع عدد القتلى بين مدنييها بالهجمات الأرمنية لـ61 شخصًا

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 04:47 ص
الهجمات الأرمنية
الهجمات الأرمنية
وكالات
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أعلنت النيابة العامة الأذربيجانية، اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع عدد ضحايا المدنيين في أذربيجان جراء الأعمال القتالية مع القوات الأرمنية إلى 61 شخصًا.

وقالت النيابة العامة، في بيان، إن عمليات القصف التي نفذتها القوات الأرمنية منذ 27 سبتمبر أسفرت حتى الآن عن مقتل 61 مدنيا وإصابة 282 آخرين.

وأضاف البيان أن الهجمات الأرمنية ألحقت أضرارًا بـ341 منشأة مدنية و1846 منزلًا خاصًا و90 مبنى سكنيًا عامًا.

واندلعت في 27 سبتمبر، اشتباكات مسلحة على خط التماس بين القوات الأذربيجانية والأرمنية في إقليم ناغورني قره باغ والمناطق المتاخمة له في أخطر تصعيد بين الطرفين منذ أكثر من 20 عاما وسط اتهامات متبادلة ببدء الأعمال القتالية وجلب مسلحين أجانب.

وأعلنت أذربيجان وأرمينيا توصلهما إلى اتفاق حول هدنة إنسانية اعتبارا من منتصف ليل الأحد، إلا أن الطرفين تبادلا الاتهامات بخرقها.

وهذه الهدنة هي الثانية من نوعها التي تم إعلانها منذ اندلاع التصعيد العسكري الحاد في إقليم ناغورني قره باغ يوم 27 سبتمبر، وتأتي بعد أن أعلنت أذربيجان عن مقتل 13 شخصا جراء قصف صاروخي استهدف مدينة كنجه ليل 17 أكتوبر على يد القوات الأرمنية.

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