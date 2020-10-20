رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 الموافق 03 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إصابة قائد القوات المسلحة السويسرية بكورونا

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 01:56 ص
ثوماس سوسلي
ثوماس سوسلي
وكالات
طباعة
أعلن الجيش السويسري أن قائد القوات المسلحة للبلاد، ثوماس سوسلي، أصيب بفيروس كورونا المستجد وتم وضعه قيد الحجر الصحي.

وأفاد الجيش، في بيان أصدره اليوم الثلاثاء، أن سوسلي تخالط مع شخص مصاب بفيروس كورونا، وخضع بعد ذلك لفحص خاص برصد المرض أعطى نتائج إيجابية.

وأوضح البيان أن سوسلي يخضع حاليا للحجر الصحي ويعمل من المنزل ولا يعاني من أي أعراض للفيروس.

وتولى سوسلي، البالغ من العمر 54 عامًا، منصب قائد القوات المسلحة السويسرية يوم 1 يناير 2020.

وأعلنت السلطات الصحية السويسرية، اليوم، تسجيلها 8737 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 3 أيام ماضية مع رصد 15 حالة وفاة.

ويبلغ العدد العام للإصابات المسجلة بفيروس كورونا في سويسرا حتى الآن 83159 حالة، بينها 2138 وفاة و53400 شفاء.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تليفزيون فلسطين: وفاة صائب عريقات إثر إصابته بـ«كورونا»

مصدر كنسى ينفى إغلاق كنائس القاهرة والإسكندرية بسبب كورونا

وثائق تكشف معلومات جديدة عن حادث «إسقاط الطائرة الروسية في سيناء»

حظر تجول في تونس لمنع انتشار كورونا بدءا من الغد

الصور

image description

«بيئة أسيوط»: تحرير 45 محضرًا وغرامة فورية للحرق المكشوف

image description

مناورة تدريبية للتعامل مع حريق بميناء دمياط

image description

رصف وتطوير شارع فاطمة رشدي بالعمرانية بـ 2 مليون جنيه

image description

أسيوط تسمح بترخيص سيارات الأجرة التى مضى على صنعها أكثر من 20 عاما

image description

أسيوط تطلق أول مكتبة متنقلة لخدمة القرى والنجوع

الأكثر قراءة

خطفت «الترند» برقصة.. من هي لوردينا التي أشعلت مواقع التواصل

رقصت على أغاني الهضبة.. 10 فيديوهات قبل الشهرة لـ «راقصة الترند»

كيف استقبلت تعليقات المصريين على رقصها؟ «لوردينا» تتحدَّث لـ«الدستور»

لورديانا.. قصة الراقصة البرازيلية صاحبة أشهر فيديو على السوشيال ميديا

إنفوجراف

image description

«حق مريم».. تفاصيل مقتل فتاة المعادي (إنفوجراف)

image description

إيرادات الأفلام منذ عودة الحياة لطبيعتها في مصر (إنفوجراف)

image description

ملابسات وفاة عويس الرواى فى 5 نقاط

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

نجم الساعة

الأمير عبدالرحمن بن مساعد: مقاطعة المنتجات التركية تصرف شعبى للرد على وقاحة أردوغان

منوعات

خبيرة روسية تشرح تأثير السن على مدى الإصابة بكورونا

مها نور.. من مريضة سرطان لصاحبة مبادرة «ذراعي خط أحمر»

حياة مصطفى في صالون «حلاقة الرجالة»: «نعيمًا» (صور)

دراسة يابانية: كورونا يعيش على جلد الإنسان لمدة 9 ساعات

أيام زمان

«كل ما أقوله رايحه حتة يقول لا».. أمينة رزق تكشف عقدتها من الزواج

«كنت الوسيط بينه وبين مصر»..اعترافات إيهاب نافع عن علاقته بـ «الهجان»

«صوته عالي ويزعج نومي».. سبب انفصال شادية عن صلاح ذوالفقار

«لابد أن يجيدا فن الشقلبة».. اعترافات مصطفى محمود عن الزواج وفشله فيه

مقالات الرأي
عمرو خالد
وسّع على غيرك يوسع الله عليك
القس. رفعت فكرى
فرنسا وإيواء الثعابين
لواء.حمدى البطران
رقابة المجتمع على الإبداع
لواء. محسن الفحام
مصر- ليبيا والمصير المشترك
المزيد

الثقافة

غدًا.. عرض الفيلم النمساوى ملكة الغجر ببيت السنارى

صدور طبعة جديدة من كتاب «روح الشرائع» بالعربية

صدور مسرحية «حزام ناسف» عن دار النسيم لــ السيد فهيم

نجلاء علام تحكى سر مدينة السعادة للأطفال