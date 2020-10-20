جدول مباريات ريال مدريد فى دورى أبطال أوروبا

أسفرت قرعة مجموعات دوري أبطال أوروبا عن مجموعة متوسطة الصعوبة لريال مدريد الذي يسعى للذهاب بعيدًا في البطولة هذا الموسم بعد الإقصاء من دور الستة عشر في الموسمين الماضيين.وضمت مجموعة ريال مدريد كلًا من إنتر ميلان الإيطالي، بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني، وشاختار دونيتسك الأوكراني، ويعد الفريق الملكي المرشح الأبرز للتأهل إلى ثمن النهائي وتصدر المجموعة.وسيخوض ريال مدريد مباراته الأولى في دوري الأبطال هذا الموسم يوم الأربعاء الموافق 21 من شهر أكتوبر الجاري، والتي سيواجه فيها شاختار ونيتسك على ملعب ألفريدو دي ستيفانو.ويأمل المدرب زين الدين زيدان أن يستعيد بعض لاعبيه المصابين قبل هذه المواجهة، على رأسهم الألماني توني كروس الذي غاب عن المباراة الأخيرة بداعي الإصابة، بينما من المتوقع ان يمتد غياب داني كارفاخال وإدين هازارد لفترة أطول.وجاءت مواعيد المباريت على النحو التالى:ريال مدريد × شاختار دونيتسك: الأربعاء 21 أكتوبربوروسيا مونشنجلادباخ × ريال مدريد: الثلاثاء 27 أكتوبرريال مدريد × إنتر ميلان: الثلاثاء 3 نوفمبرإنتر ميلان × ريال مدريد: الأربعاء 25 نوفمبرشاختار دونيتسك × ريال مدريد: الثلاثاء 1 ديسمبرريال مدريد × بوروسيا مونشنجلادباخ: 9 ديسمبر