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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

جدول مباريات ريال مدريد فى دورى أبطال أوروبا

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 05:33 ص
ريال مدريد
ريال مدريد
وكالات
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أسفرت قرعة مجموعات دوري أبطال أوروبا عن مجموعة متوسطة الصعوبة لريال مدريد الذي يسعى للذهاب بعيدًا في البطولة هذا الموسم بعد الإقصاء من دور الستة عشر في الموسمين الماضيين.

وضمت مجموعة ريال مدريد كلًا من إنتر ميلان الإيطالي، بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني، وشاختار دونيتسك الأوكراني، ويعد الفريق الملكي المرشح الأبرز للتأهل إلى ثمن النهائي وتصدر المجموعة.

وسيخوض ريال مدريد مباراته الأولى في دوري الأبطال هذا الموسم يوم الأربعاء الموافق 21 من شهر أكتوبر الجاري، والتي سيواجه فيها شاختار ونيتسك على ملعب ألفريدو دي ستيفانو.

ويأمل المدرب زين الدين زيدان أن يستعيد بعض لاعبيه المصابين قبل هذه المواجهة، على رأسهم الألماني توني كروس الذي غاب عن المباراة الأخيرة بداعي الإصابة، بينما من المتوقع ان يمتد غياب داني كارفاخال وإدين هازارد لفترة أطول.

وجاءت مواعيد المباريت على النحو التالى:

ريال مدريد × شاختار دونيتسك: الأربعاء 21 أكتوبر

بوروسيا مونشنجلادباخ × ريال مدريد: الثلاثاء 27 أكتوبر

ريال مدريد × إنتر ميلان: الثلاثاء 3 نوفمبر

إنتر ميلان × ريال مدريد: الأربعاء 25 نوفمبر

شاختار دونيتسك × ريال مدريد: الثلاثاء 1 ديسمبر

ريال مدريد × بوروسيا مونشنجلادباخ: 9 ديسمبر

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