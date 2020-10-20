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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

صدور مسرحية «حزام ناسف» عن دار النسيم لــ السيد فهيم

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 12:23 ص
حزام ناسف
حزام ناسف
نضال ممدوح
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صدر حديثا عن دار النسيم للنشر والتوزيع٬ مسرحية "حزام ناسف" من تأليف الكاتب السيد فهيم، والذي سبق وصدر له العديد من الأعمال المسرحية، منها: المزار٬ الدمية٬ سيرة بني فهمان٬ ورا الشمس، وللأطفال مسرحية الأراجوز الكسلان٬ كما صدرت له رواية بعنوان "النهر".

ومما جاء على الغلاف الخلفي للمسرحية: يوسف: أنا أبو مصعب المصري٬ أعلن وكلي أمل في لقاء ربي الليلة بمشيئة الله٬ وقد أديت واجبي تجاه ديني علي الوجه الأكمل٬ وقمت بمهمتي الأسمي٬ وهي الجهاد في سبيل الله٬ من أجل نصرة الحق٬ بتفجير نفسي بحزام ناشف.
ــ غريب: نأسف يا يوسف٬ جبت التلات نقط منين؟.
ــ يوسف: أصل ريقي ناشف يا مولانا٬ وعنيا مزغللة.
ــ غريب: من أثر الصيام؟.
ــ يوسف: يعني لازم تموتني هفتان ؟.

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