الليلة.. مناقشة رواية «رحلة فرعون» بجاليرى ضى

يستضيف جاليري ضي ــ أتيليه العرب بالدقي٬ في السادسة من مساء اليوم الثلاثاء٬ حفل توقيع ومناقشة رواية "رحلة فرعون" والصادرة حديثا عن دار ابن رشد٬ للكاتب الدكتور سمير الشربيني٬ ويناقش الرواية الدكتور مدحت عبد الحميد.ومن أجواء الرواية: أثناء الولادة كنت أسمع صوت أمي تصرخ من آلام الطلق فطللت برأسي أولا بمساعدة أحدهم، علمت فيما بعد أنه طبيب الولادة، كنت أبكي بشدة متسائلا ما الذي أتى بي إلى هذه الدنيا، لم يسألني أحد هل أنا راغب فى القدوم إلى هذا العالم العبثي، أعتقد أنى لو سئلت لأجبت بالرفض القاطع دون تردد فلم أكن راغبا فى المجيء الأول لأخوض اختبارا صعبا ثم حسابا عسيرا فى المجيء الثاني.ويتابع: ولكن ماخفف عني وطأة الموقف وجه أبى الطيب ذو التقاسيم المريحة والدموع تترقرق فى عينيه لتزيده رقة وعذوبة مما هدأ من روعي وشعرت أننى قرة عينه رغم أننى لست أول حظوظه فى الإنجاب وتعالت أصوات غريبة علمت فيما بعد أنها زغاريد وعمت الفرحة فى مسكننا الكائن في منطقة حدائق شبرا.