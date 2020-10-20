سعر اليورو اليوم الثلاثاء 20-10-2020 فى البنوك المصرية
الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 07:22 ص
ياسمين محمودطباعة
يرصد موقع "الدستور" سعر اليورو اليوم الثلاثاء 20-10-2020، خلال تعاملات الأسبوع الحالي، مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك المحلية والأجنبية، في التقرير التالي:
ووفقًا للسوق المحلي نرصد لكم في هذا التقرير سعر تداول اليورو الأوروبي بالأسواق المحلية المصرية في مواجهة الجنيه المصري، حيث ارتفع سعر الدينا اليورو اليوم في بنك الكويت الوطني وبنك بلوم، مقابل تراجع سعر اليورو أمام الجنيه في بنك مصر وبنك عودة.
وفي البنك العربي الأفريقي الدولي استقر سعر اليورو اليوم ليسجل للشراء 18.30 جنيه وللبيع 18.55، وفي البنك التجاري الدولي سجل للشراء 18.29 جنيه وللبيع 18.54، أما في البنك المصري الخليجي فسجل للشراء 18.31 جنيه وللبيع 18.57، وفي بنك أتش أس بي سي فسجل للشراء 18.29 جنيه وللبيع 18.54، وفي بنك التعمير والإسكان سجل للشراء 18.37 جنيه وللبيع 18.58، وفي البنك الأهلي المصري فسجل للشراء 18.31 جنيه وللبيع 18.56، أما في المصرف المتحد فسجل للشراء 18.31 جنيه وللبيع 18.56، وفي بنك التنمية الصناعية سجل للشراء 18.31 جنيه وللبيع 18.56.
ووفقًا للسوق المحلي نرصد لكم في هذا التقرير سعر تداول اليورو الأوروبي بالأسواق المحلية المصرية في مواجهة الجنيه المصري، حيث ارتفع سعر الدينا اليورو اليوم في بنك الكويت الوطني وبنك بلوم، مقابل تراجع سعر اليورو أمام الجنيه في بنك مصر وبنك عودة.
سعر اليورو اليوم فى البنوك اليومانخفض سعر اليورو اليوم في بنك عودة ليسجل للشراء 18.31 جنيه وللبيع 18.52، وفي بنك مصر سجل للشراء 18.31 جنيه وللبيع 18.53، وفي المصرف العربي الدولي تراجع سعر اليورو أمام الجنيه ليسجل للشراء 18.29 جنيه وللبيع 18.49، وفي البنك المصري لتنمية الصاردات سجل للشراء 18.30 جنيه وللبيع 18.50، وفي مصرف أبوظبي الإسلامي سجل للشراء 18.29 جنيه وللبيع 18.49، أما في بنك مصر إيران التنمية فبلغ سعر اليورو للشراء 18.24 جنيه وللبيع 18.53، وفي بنك الإسكندرية سجل للشراء 18.28 جنيه وللبيع 18.52.
أسعار اليورووفي البنك المركزي المصري ارتفع سعر اليورو اليوم أمام الجنيه ليسجل للشراء 18.41 جنيه وللبيع 18.57، وفي بنك كريدي أجريكول سجل للشراء 18.31 جنيه وللبيع 18.46، وفي بنك بلوم سجل للشراء 18.31 جنيه وللبيع 18.53، وفي بنك قناة السويس سجل للشراء 18.31 جنيه وللبيع 18.56، أما في بنك الكويت الوطني فسجل للشراء 18.31 جنيه وللبيع 18.52، وفي البنك الأهلي اليوناني سجل للشراء 18.30 جنيه وللبيع 18.54.
وفي البنك العربي الأفريقي الدولي استقر سعر اليورو اليوم ليسجل للشراء 18.30 جنيه وللبيع 18.55، وفي البنك التجاري الدولي سجل للشراء 18.29 جنيه وللبيع 18.54، أما في البنك المصري الخليجي فسجل للشراء 18.31 جنيه وللبيع 18.57، وفي بنك أتش أس بي سي فسجل للشراء 18.29 جنيه وللبيع 18.54، وفي بنك التعمير والإسكان سجل للشراء 18.37 جنيه وللبيع 18.58، وفي البنك الأهلي المصري فسجل للشراء 18.31 جنيه وللبيع 18.56، أما في المصرف المتحد فسجل للشراء 18.31 جنيه وللبيع 18.56، وفي بنك التنمية الصناعية سجل للشراء 18.31 جنيه وللبيع 18.56.