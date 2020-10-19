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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

شكري يبحث هاتفيا مع نظيره الصربي العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 07:42 م
سامح شكري
سامح شكري
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أجرى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الإثنين، اتصالًا هاتفيًا بالنائب الأول لرئيسة الوزراء ووزير الخارجية الصربي "إيفيتسا داديتش".

وبحث الجانبان أبعاد العلاقات الثنائية، فضلًا عن القضايا الإقليمية والدولية التي تحظى باهتمام الدولتيّن.

‎وصرح المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أحمد حافظ، بأن الوزيرين أكدا خلال الاتصال أهمية الحفاظ على الزخم الحالي الذي تشهده العلاقات الثنائية، والعمل على تطويرها إلى آفاق أرحب من خلال تنشيط آليات التعاون المُشتركة، وبما يعزز كافة أوجه العلاقات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لترتقي لمستوى العلاقات السياسية بين الدولتيّن.

وأعرب الوزير شكري عن التقدير لقيام السلطات في بلجراد باستئناف السياحة الصربية إلى مصر، آخذًا في الاعتبار الجهود التي تتبناها كافة الوزارات المصرية المعنية لضمان سلامة السائحين القادمين إلى البلاد.

كما أطلع الوزير الصربي وزير الخارجية على تطورات تطبيق اتفاق التطبيع الاقتصادي الذي تم بين صربيا وكوسوفو برعاية أمريكية، حيث أكد الوزير أهمية المضي قدمًا في تنفيذ هذا الاتفاق بما يحقق مصالح الطرفين الصربي والكوسوفى، وبما يُمثل نواة لتحقيق الاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي بمنطقة البلقان، ويتيح آفاقًا أرحب للتعاون سواء بين دولها وبعضها البعض وكذا مع مختلف دول العالم.

وأضاف المُتحدث الرسمي، أن الوزير شكري استعرض خلال الاتصال الأوضاع في الشرق الأوسط والرؤية المصرية الهادفة لحلحلة الأزمات الراهنة بغية استعادة الاستقرار وتحقيق الازدهار لشعوب المنطقة.

كما تباحث الوزيران حول عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المُشترك للبلديّن، ومن بينها القضية الفلسطينية، حيث تم التأكيد على أهمية التوصل لحل سلمي وتسوية مُستدامة، تكفل حقوق الشعب الفلسطيني وفقًا لقرارات الشرعية الدولية والمُبادرة العربية للسلام، بما يحقق الأمن والاستقرار للمنطقة ويساهم في تعزيز نهضتها اقتصاديًا.

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