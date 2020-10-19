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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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حوادث

براءة ريهام سعيد من سب شقيق ياسمين عبدالعزيز

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 06:10 م
ريهام سعيد
ريهام سعيد
ندى حمدي
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قضت محكمة جنح الجيزة برئاسة المستشار محمود سلطان ببراءة الإعلامية ريهام سعيد من تهمة سب وقذف وخدش سمعة وائل عبدالعزيز، شقيق الفنانة ياسمين عبدالعزيز.

ودفع شعبان سعيد، المحامي ودفاع الإعلامية ريهام سعيد، بانتفاء أركان الجريمة وخلو الأوراق من دليل يدين موكلته، ونفى علاقتها بالواقعة، وكيدية الاتهام.

الدعوى التي أقامها وائل عبدالعزيز، وحملت رقم 16571 سنة 2020، اتهم فيها الإعلامية ريهام سعيد بسبه وقذفه، عبر حسابها الرسمي على "فيسبوك"، والتي قالت فيه تعليقًا على خلافاته مع شقيقته الفنانة "ياسمين عبدالعزيز": "أكيد يوم القيامة قرب، الأخ بيتكلم على عرضه وشرفه، لو فاكر كده إنك ضايقتها فأنت ضايقتنا إحنا، أنت كسرت قواعد الآدمية والعيش والملح والدم الواحد".

وطالب "عبدالعزيز" بتوقيع أقصى عقوبة مقررة قانونًا بالمواد (302، 303، 306، 308) من قانون العقوبات والمادة (76) من القانون رقم 10 سنة 2003 بشأن اصدار قانون تنظيم الاتصالات، وإلزام المشكو في حقها بدفع مبلغ 40001 على سبيل التعويض المدني المؤقت.

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